¿Qué técnicas emplea Clínicas Be al realizar un injerto capilar?

Desde que fue creado, el trasplante o injerto capilar ha sido la solución más efectiva para la calvicie. No obstante, para lograr resultados satisfactorios, es fundamental que esta intervención sea realizada por un especialista que utilice una técnica adecuada.

Por este motivo, en Clínicas Be cuentan con un equipo humano con amplia experiencia en el sector y con los conocimientos necesarios para realizar procedimientos exitosos. En este centro también implementan las últimas técnicas de trasplante y disponen de la tecnología más avanzada del mercado, por lo que garantizan los mejores resultados y beneficios a sus pacientes.

¿Cuáles son las técnicas que utiliza Clínicas Be para realizar los injertos capilares?

Los avances en injertos capilares han permitido que se consigan resultados permanentes y más naturales. En Clínicas Be utilizan las técnicas más revolucionarias para llevar a cabo los trasplantes capilares. La elección del uso de estas técnicas depende del injerto que realicen, ya sea en el cuero cabelludo, la barba, las cejas, etc. Además de esto, toman en cuenta las características del problema de alopecia del paciente y las necesidades del mismo.

Entre las técnicas que implementan, además de las conocidas FUSS, FUE y la técnica súper, que es la combinación de las anteriores, Clínicas Be ha desarrollado la técnica META FUE 3 Dual. Este es un sistema para extracción de folículos que permite realizar el procedimiento hasta en la mitad de tiempo que la técnica convencional FUE sin cicatriz, extrayendo las unidades de áreas que no poseen el código genético de calvicie, para garantizar que el pelo implantado no se volverá a caer jamás, y con un especial método de conservación de las unidades que son extraídas para alcanzar una supervivencia cercana al 100%, logrando aumentar considerablemente la eficacia del injerto capilar FUE.

Diferencias entre el injerto capilar de Clínicas Be y el de otros centros

Clínicas Be cuenta con una trayectoria de 20 años en el ámbito del injerto capilar, naciendo de la primera clínica de trasplante capilar de Andalucía. Clínicas Be cuenta con un equipo internacional y exclusivo de injerto capilar formado por más de 25 profesionales, siendo actualmente un centro de referencia en injerto capilar en España. Cuenta con cuatro equipos de injerto capilar que suman más de 37.000 casos de éxito realizados, realizando las intervenciones en sus propias clínicas, que cuentan con quirófanos altamente equipados con tecnología única. Todos los cirujanos capilares de Clínicas Be son miembros de la ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery), máxima autoridad mundial en la industria capilar.

La participación de sus equipos en los principales congresos mundiales hacen que esta corporación se mantenga en constante evolución, implementando las técnicas más avanzadas en todos sus procedimientos. Además de esto, todo el equipo humano que conforma el centro tiene gran experiencia en el sector y continúan formándose para ofrecer servicios estéticos de calidad.

Con las innovadoras técnicas de injerto capilar que implementan en Clínicas Be, los médicos logran resultados naturales e imperceptibles en cada uno de los pacientes atendidos. Su tasa de éxito es del 100%, por lo que cuenta con un gran prestigio en el sector. Esto, sumado a la profesionalidad y la calidad de los tratamientos, ha llevado al centro de estética Clínicas Be a ser uno de los más importantes en el país.