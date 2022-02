Quedan publicados los viajes de aventura 2022 del barco Atyla

Un viaje en barco puede ser una oportunidad perfecta para disfrutar de un espacio para reflexionar sobre la vida y para desarrollar una serie de habilidades que son difíciles de adquirir en el día a día.

Este es el caso de los viajes de aventura que la Fundación Atyla hace cada año. Esta organización benéfica, con sede en Bilbao, organiza todos los años una veintena de rutas por diferentes zonas de España y Europa en los que, quien se apunta, no solo tiene la oportunidad de navegar en un velero único en el mundo, sino que además puede participar en las actividades de la navegación como un tripulante más.

Viajes disponibles para el 2022

Este año, la Fundación barco Atyla ha publicado sus viajes más tarde de lo normal, supuestamente por la incertidumbre que la pandemia ha supuesto en todos los ámbitos, pero sobre todo en el sector del turismo y actividades al aire libre. Pero, puesto que parece que por fin las restricciones por COVID-19 podrían estar relajándose definitivamente, ya han publicado sus viajes, que además vienen con novedades.

Por supuesto, varios de los viajes seguirán saliendo desde los muelles del Museo Marítimo de Bilbao (Itsasmuseum), ya que es el puerto base de este velero, que se botó en Lekeitio en 1984. De hecho, el País Vasco y el Golfo de Vizcaya son dos de los protagonistas de la temporada 2022 del Atyla, ya que, aparte de Bilbao, el barco visitará Pasajes, Lekeitio y Guetaria y hará varias paradas breves en San Sebastián, donde el barco pasará un tiempo fondeado en la Playa de La Concha.

Otras de las comunidades y ciudades que el barco tiene como destino para 2022 por la costa española son Asturias (Gijón), Andalucía (Málaga), Valencia (ciudad de Valencia) y Galicia (Vigo). Aunque menos que en otras temporadas, el barco también visitará otros países. En 2022, los elegidos son Inglaterra, Portugal, Italia y Francia.

La primera cita está prevista para el 9 de abril del 2022, cuando el velero histórico zarpará rumbo a Gijón, durante las vacaciones de Semana Santa. El coste del viaje varía entre los 650 € y 850 € y el viaje dura 5 días.

Una de las rutas que más llama la atención es la experiencia única de ser parte del Festival de Piratas de Brixham, en Inglaterra, Reino Unido. Los participantes podrán disfrazarse de piratas y disfrutar de las celebraciones a bordo del barco. Este viaje tiene un coste de entre 690 € y 1050 € por persona, con una duración de una semana entre el embarque, previsto para el 24 de abril, y el desembarque, el 1 de mayo.

Otra de las opciones más interesantes es realizar un viaje desde El Festival marítimo de Pasajes (el Pasaia Itsas Festibala) hasta la ciudad de Oporto, por toda la costa Cantábrica y Atlántica. El precio de este viaje está entre 790 € y 1150 € y la duración es también de 7 días, desde el 28 de mayo hasta el 4 de junio. La expedición permite a los asistentes conocer más sobre la cultura marítima y presenciar el desfile de grandes veleros por la Ría de Pasaia.

Aunque llevan poco tiempo publicados, algunos de los viajes ya están agotados y en otros solo quedan pocas plazas. Atyla es el único barco de madera en toda España que realiza viajes de aventura a nivel internacional y eso se nota en la enorme demanda de estos viajes.

¿Cuál es el protocolo COVID-19 que se lleva a cabo?

Las medidas que se tomarán a bordo del barco Atyla dependerán de la evolución en el número de contagios por COVID-19. Principalmente, se tendrá en cuenta la normativa vigente al momento de iniciar los viajes. Sin embargo, hay algunas determinaciones específicas para ser tomadas en cuenta por la tripulación.

El primer aspecto es solicitar el certificado de vacunación o un test PCR negativo para evitar el riesgo de contagios, ya que mantener la distancia a bordo de la embarcación resulta un tanto difícil. Por otra parte, el uso de mascarillas no es un requisito indispensable.

Si bien es poco probable que los viajes programados se cancelen por motivos sanitarios, la fundación informará de cualquier novedad al respecto y dará a cualquier persona con una reserva la opción de reservar otro viaje u obtener un reembolso.

Atyla, viajes de aventura y desarrollo personal

Según la web de la fundación, estos viajes se describen como "viajes de aventura y desarrollo personal". Aventura, en parte, porque los viajes en el Atyla son por rutas no comerciales que no se pueden hacer en ferri o en crucero y la experiencia es mucho más natural, sostenible y el contacto el mar y la costa es mucho más estrecho. Esta es una de las pocas experiencias disponibles en el país que están ideadas para que se pueda ser parte de la tripulación y llevar el timón, izar las velas, etc.

La parte de desarrollo personal es porque el programa a bordo está pensado para que los momentos duros de la experiencia (que también los hay), puedan servir a los participantes para salir de su zona confort de una manera controlada y reflexionar sobre su vida y su relación consigo mismos y con los demás. Durante el trayecto, existen una gran cantidad de retos para los participantes, con los que fortalecer competencias mentales, físicas, emocionales y comunicativas para mejorar las condiciones de su vida personal y profesional.

Esta combinación de experiencia divertida que a la vez es profunda y provechosa hace que estos viajes se puedan hacer en solitario, pero también como viaje de empresa, en pareja, con un grupo de amigos o en familia.