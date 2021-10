Rafael Bonilla lanza el Método MAIO para corredores y agentes de seguros

Una adecuada estrategia de marketing digital, el conocimiento de las nuevas habilidades disruptivas que marcan la diferencia o la productividad se constituyen como elementos claves a través de los cuales, junto con el conocimiento técnico, se puede conseguir el éxito en una empresa de seguros.

En este contexto, aspectos como fidelizar la cartera de clientes, disponer de un archivo productivo, conocer los datos básicos de la empresa de mediación y aplicar técnicas de persuasión comercial son esenciales para que un corredor de seguros o un agente de seguros pueda considerarse un empresario Top Pro.

A través de la preparación con profesionales, es posible adquirir conocimientos en las áreas anteriores. Por esta razón, el mentor Rafael Bonilla ha creado el Método MAIO (Mediador All In One), una formación de alto rendimiento para corredores y agentes de seguros, lanzada con la finalidad de que las empresas de este sector puedan obtener resultados positivos considerables.

¿Qué es el Método MAIO?

Se trata de un proceso de formación en el que los corredores y agentes de seguros tienen la oportunidad de desarrollar habilidades y competencias enfocadas a aumentar la densidad (número de pólizas por cliente) basado en un sistema de fidelización exclusivo. Este sistema fue creado por el propio Rafael Bonilla, corredor de seguros y ganador del Premio Especial del Jurado de la XVI Edición de los Premios en Marketing y Comunicación en el Sector Asegurador, Premio Gema 2017 por su proyecto comercial de El Seguro de mi Barco.com y Premio Bronce de España del Concurso Agentes del Siglo XXI promovido por UNESPA. También es 2 veces best seller en la mayor plataforma de venta de libros online, Amazon, con su libro Tu plan B, 21 Claves Antipánico -Tu Empresa a Salvo-, con una edición especial para los corredores y agentes de seguros.

El Método MAIO se centra en enseñar cómo a través de una fidelización auténtica es posible aumentar la densidad de la cartera de seguros, consiguiendo más comisiones y trabajando menos horas. Dentro del proceso de formación, Rafael Bonilla se centra en aspectos como el entrenamiento mental, neuroventas, la productividad del tiempo, la marca personal, persuasión con la palabra y el marketing digital específico para la profesión, entre otras áreas de importancia, para lograr que estos empresarios alcancen una mayor proyección empresarial.

Maximizar la fidelización de clientes y optimizar los procesos

El nuevo paradigma de la venta exige una preparación disruptiva, la cual siempre será un elemento clave para el posicionamiento de cualquier empresa. A través de estos procesos, los empresarios pueden alcanzar los más altos niveles de productividad y eficiencia en el entorno organizacional, para así marcar la diferencia respecto a la competencia. En este sentido, el Método MAIO de Rafael Bonilla se consagra como una formación de alto rendimiento, muy útil para maximizar la fidelidad de los clientes y es un recurso que optimiza los procesos necesarios que guían hacia el éxito a corredores y agentes de seguros.

En síntesis, esta formación proporciona conocimientos que impulsan a los empresarios a salir de su zona de confort, trabajar en la idea de un negocio estructurado, manejar un sistema de gestión de la forma correcta y alcanzar el éxito progresivamente. A su vez, Rafael Bonilla ofrece un entrenamiento online gratuito para dar el primer paso hacia el Método MAIO.

En las dos ediciones del Método MAIO 2019 y 2020 corredores y agentes de España, México y El Salvador han conseguido un aumento superior al 30% en sus comisiones, cosa que les ha llevado a ser mucho más felices en su vida personal. En la nueva edición, el formato del Método MAIO se verá mejorado con nuevas iniciativas de Rafael Bonilla, una oportunidad que estará disponible a finales de octubre.