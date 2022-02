Reciclar las cápsulas de café y promover la economía circular con Coffee Out

Millones de personas en todo el mundo consumen café en cápsulas a diario, ya sea para despertarse o para disfrutar de su sabor característico. Sin embargo, la mayoría no son conscientes o simplemente no prestan atención al daño que estas cápsulas de café causan al medioambiente, debido al material con el que se elaboran, así como al hecho de que son de "usar y tirar".

A raíz de esta problemática, han surgido iniciativas para contribuir al reciclaje de este material, como Coffe Out. Se trata de un utensilio que permite reciclar las cápsulas de café de manera fácil mientras se ayuda a la economía circular.

La economía circular, una economía amigable con el medio

El consumo de café en cápsulas ha aumentado un 26 %, en los últimos años. Esto representa un gran daño medioambiental debido a que, en la actualidad, se tiran alrededor de 7.000 millones de cápsulas a la basura, las cuales, en su mayoría, están hechas de plástico, por lo que tardan de 100 a 500 años en deshacerse.

Buscando una solución a este tipo de problemas, se crea la economía circular, un nuevo modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo. La economía circular promueve la optimización de recursos, siguiendo las pautas de: reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Por ello, algunas empresas de café ahora fabrican cápsulas hechas de aluminio, un material que puede ser reutilizado infinidad veces.

Asimismo, Coffee Out es un utensilio que permite vaciar y reciclar las cápsulas de café de aluminio, evitando así la excesiva cantidad de cápsulas que se tiran a la basura diariamente, cumpliendo con las pautas de la economía circular.

¿Cómo funciona Coffee Out?

Coffee Out es un utensilio que permite separar el café de la cápsula de aluminio una vez usada. Lo único que se tiene que hacer es colocar la cápsula, prensarla y reciclar cada elemento donde corresponda. Por ejemplo, se puede reciclar la cápsula en el contenedor amarillo de los envases o bien realizar manualidades con ella. Además, con Coffee Out, también se puede reciclar el café en el contenedor orgánico o darle un segundo uso, utilizándolo como abono en un huerto, jardín, etc.

Gracias a Coffee Out, se puede ahorrar tiempo, ya que se pueden reciclar las cápsulas sin la necesidad de ir al punto limpio. Es decir, con un pequeño gesto, miles de personas pueden ayudar a reducir la cantidad de cápsulas de café que acaba en los océanos.

Coffee Out es un utensilio discreto y sofisticado que se ha convertido en un elemento indispensable en miles de cocinas, ya que permite a los amantes del café disfrutar de su primer café del día, a la vez que actúan de manera responsable con el medioambiente.