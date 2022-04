Recuperar la sonrisa gracias a la implantología de vanguardia que realiza la Clínica Puerta de Alcalá, situada en pleno corazón de Madrid

Una sonrisa sana no solo es la mejor carta de presentación, sino que también es garantía de una buena calidad de vida. Por ese motivo, son miles las personas que ven condicionado su día a día por la falta de piezas dentales.

Se trata de un problema que en la Clínica Puerta de Alcalá logran solucionar hasta en los casos más extremos. En esta, los doctores Firas Alarcón y Michele Giannone ofrecen implantología de vanguardia para recuperar la sonrisa en pleno corazón de Madrid.

Tratamientos de vanguardia para conseguir una sonrisa bonita

Este centro de salud integral, ubicado frente a la emblemática Puerta de Alcalá que le da nombre, hace magia y logra óptimos resultados incluso en pacientes a los que otros profesionales habían condenado a dentaduras postizas o prótesis de mandíbula. Es el caso, por ejemplo, de Luis Miguel, uno de los pacientes más especiales del Dr. Alarcón.

Tal como este mismo explica, el tratamiento de un cáncer que logró superar hace años le llevó a lidiar con una seria necrosis mandibular que le hizo perder piezas dentales y una gran cantidad de hueso. “Estuve años con problemas e infecciones y sin poder utilizar un lado de la boca”, relata el propio Luis Miguel. Durante ese tiempo, le vieron numerosos profesionales que no consiguieron darle ninguna solución satisfactoria. “En el hospital me decían que lo único que podía hacer era recurrir a una prótesis de mandíbula, perdiendo la sensibilidad en media cara”, recuerda.

En medio de su desesperación, Luis Miguel decidió recurrir al Dr. Firas Alarcón, que ya le había tratado en ocasiones anteriores. El Dr. Firas Alarcón es uno de los pocos odontólogos del país capacitados para llevar a cabo una innovadora técnica de recuperación de hueso sin necesidad de injertos, la regeneración ósea con barrera oclusal y coágulo. Este procedimiento utiliza la propia sangre del paciente para regenerar el hueso perdido y hacerle así candidato a un tratamiento de implantología dental.

“Cuando Luis Miguel me explicó su problema, realicé varias investigaciones y finalmente le propuse llevar a cabo esta técnica”, explica el Dr. Alarcón. Además, indica que, tras fabricar una membrana de titanio completamente personalizada y adaptada al caso del paciente, se le extrajo sangre a la que se añadió un fosfato y que, una vez coagulada, se introdujo dentro de la citada barrera. “El momento cumbre para mí fue cuando retiramos la membrana, unos meses después, y vi que tenía encía cubriendo un hueso que antes no existía”, relata el paciente, todavía emocionado.

El éxito del tratamiento de regeneración ósea con barrera oclusal y coágulo

El éxito de este tratamiento permitió a Luis Miguel recuperar su sonrisa, pero también su confianza y su calidad de vida. Desde entonces, solamente tiene que acudir a consulta con el Dr. Alarcón para llevar a cabo sus revisiones, como cualquier otro paciente. “Es la mejor decisión que he tomado y, de hecho, ya he hablado con mi oncólogo para que pueda remitir a otros pacientes que, como me pasó a mí, sufran necrosis mandibular”, asevera. El Dr. Firas Alarcón, por su parte, reconoce que este es uno de sus casos más especiales, si bien ya son numerosas las personas que han tenido una segunda oportunidad gracias a la regeneración ósea con barrera y coágulo.

Además de este, en la Clínica Puerta de Alcalá, como expertos en implantología dental, realizan todo tipo de tratamientos. Entre ellos, el Dr. Michele Giannone destaca el de los implantes de carga inmediata. “Esta técnica permite al paciente recuperar sus dientes el mismo día de la cirugía de colocación de implantes”, apunta. En efecto, tras colocar los implantes se carga una prótesis provisional que permitirá al paciente llevar una vida prácticamente normal. Es decir, a diferencia de los implantes dentales convencionales, con los de carga inmediata no es necesario estar sin dientes durante los meses que transcurren entre la colocación de los anclajes y su completa integración en la mandíbula, que es cuando se cargan las prótesis definitivas.

“Esto tiene numerosas ventajas, no solo estéticas, también funcionales, al permitir al paciente comer con normalidad”, explica el Dr. Giannone. También agrega que la colocación de prótesis provisionales evita que el resto de dientes se desplacen tratando de ocupar el espacio vacío y que incluso facilita la higiene bucal, descartando posibles infecciones.

En la Clínica Puerta de Alcalá disponen además de un plan de financiación a medida de cada paciente con el objetivo de garantizar que su salud bucodental siempre sea lo primero. Toda la información acerca de sus tratamientos y el formulario para pedir cita se encuentra en su nueva página web.