Remove Group brinda servicios para eliminar contenido de Facebook o Instagram

Encontrar información comprometida de empresas o personas en Facebook, Instagram o Google es habitual hoy en día. El problema surge debido a que, en múltiples ocasiones, esta se publica con la finalidad de dañar la imagen de los involucrados por parte de terceros.

Remove Group ha surgido como una iniciativa de Alejandro Abascal y Borja de la Torre, cofundadores de esta plataforma tecnológica, cuyo objetivo es eliminar la reputación negativa y proteger la imagen de las personas en internet. Este contenido puede ser malos comentarios, noticias e información destinada a manchar la imagen de una empresa o persona. Por esta razón, contar con una opción como Remove Group para eliminar contenido de Facebook o Instagram es imprescindible.

Cómo eliminar contenido de Facebook e Instagram

El 20% del valor de las empresas que cotizan en la bolsa se debe principalmente a su reputación. Sin embargo, esta competitividad entre compañías puede llevar a desarrollar estrategias con el propósito de desprestigiar a los principales adversarios. En estas situaciones, se suele usar como arma la publicación de posts con información negativa o contenido perjudicial que da mala imagen a una organización.

Además, es importante destacar que, actualmente, gracias a la popularidad de las redes sociales, el contenido se hace viral en segundos y esto resulta muy dañino si se trata de una campaña negativa.

En cualquier caso, tener la opción de eliminar el contenido de Facebook e Instagram resulta un alivio. Sin embargo, estos procesos pueden ser complejos y confusos para quienes no tienen mucha experiencia en las redes sociales. Por esta razón, encontrar a una agencia con el conocimiento y las habilidades para hacerlo, como Remove Group, es esencial.

Esta empresa tiene el objetivo de limpiar la imagen negativa y de crear contenido que permita no solo posicionar a la empresa de forma positiva, sino también fortalecer su imagen en las redes sociales.

Remove Group ofrece una alternativa fiable, segura y rápida

En Europa existe el derecho al olvido, un recurso que ampara la eliminación de información que no sea de interés público o no se considere relevante o ajustada a la realidad. Sin embargo, esta no existe en territorios como Colombia, Chile o México.

Por esta razón, Remove Group trabaja como una solución ante la ausencia de este recurso gracias a su amplia experiencia en el proceso de eliminación de contenido negativo de Instagram Facebook o Google. Además, también es muy reconocida por posicionar a empresas de forma positiva en Google, BTB y BTC.

Para llevar a cabo todos estos procesos, cuentan con varios métodos como el desplazamiento directo de contenidos sin esperar aprobación de Google y el desposicionamiento. Además, se caracterizan por su rapidez en el servicio y por su excelente capacidad de respuesta para los clientes.

En conclusión, tanto en Latinoamérica como en España, Remove Group resalta como una de las mejores opciones para eliminar contenido negativo de Facebook o Instagram y fortalecer la imagen empresarial de cualquier compañía.