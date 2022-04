Renting de material tecnológico para autónomos y empresas de la mano de Bitarent

La obsolescencia programada de la tecnología es uno de los dolores de cabeza que pueden tener las empresas o instituciones, considerando que ello implica la renovación de sus equipos teniendo que pagar un coste elevado por un equipo que, aunque necesario, deberá ser sustituido en un máximo, tal vez, de 5 años.

Una de las opciones más viables para paliar este importante gasto es recurrir al renting, alquiler a mediano o largo plazo, que incluye el uso y los costes de mantenimiento, reparaciones, robo y otros servicios asociados. Este es el servicio que ofrece Bitaspain, una compañía de capital español dedicada a la fabricación de equipos tecnológicos como ordenadores portátiles y de escritorio, así como TPVs y fusionadoras de fibra óptica.

Una firma caracterizada por su alta gama tecnológica

Actualmente, Bitaspain se especializa en la producción de ordenadores de alta gama. Entre los modelos destacados de esta empresa, se encuentran los Ultrabooks, portátiles que se caracterizan por ser ligeros, delgados y muy potentes. Poseen pantallas de hasta 15,6 pulgadas, 8 horas de autonomía eléctrica y una alta potencia de conectividad.

En la misma línea de portátiles se encuentra el MicroSurface Convert, que combina funciones propias de un ordenador y una tableta. Este equipo posee un procesador Intel i7, bajo el sistema operativo Windows 10, ofreciendo una potencia importante para funciones de oficina.

El punto fuerte de Bitaspain es la gama de ordenadores All in one que combina monitor y torre, transformándolo en un equipo de sobremesa más compacto, con un diseño espectacular y gran versatilidad.

Actualización continua y mínima inversión

Exclusivamente para autónomos y empresas, Bitaspain, a través de su filial Bitarent, ofrece el servicio de renting tecnológico en tres simples pasos. El primero de ellos es elegir los equipos a adquirir o renovar; una vez elegidos los modelos se solicita un presupuesto y, finalmente, un asesor de Bitarent establecerá el contacto con el cliente, todo esto sin desembolsos iniciales.

Una de las principales ventajas que ofrece esta modalidad de adquisición es la posibilidad de hacerse con el material tecnológico requerido, pagando una cuota mensual mucho más baja comparada con los costes de comprar directamente el material. Además, el renting permite estar siempre actualizado a un coste mínimo.

Igualmente, Bitarent ofrece herramientas de gestión para garantizar la mayor comodidad a los clientes, tales como motores de cálculo, seguro para los equipos y contratos digitales, sumado al asesoramiento personalizado constante. Desde el punto de vista fiscal, las cuotas del renting y el IVA de las mismas son deducibles totalmente siempre que se hayan destinado a la actividad empresarial o profesional.