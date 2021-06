Resolver problemas de pareja de forma online en España, la ayuda del coach José Ignacio Méndez

Por muy saludable y armónica que sea una relación en pareja, esta no quedará completamente libre de la aparición de...

Por muy saludable y armónica que sea una relación en pareja, esta no quedará completamente libre de la aparición de fricciones que puedan aparecer fruto de la convivencia diaria. Las personas que forman una pareja cuentan con diferentes bagajes emocionales, diferentes costumbres adquiridas durante su vida y, posiblemente, diferentes expectativas en determinados aspectos de la vida. Estas cuestiones pueden no ser problemas para algunas parejas, pero sí pueden convertirse en problemas persistentes en el tiempo que pueden tener difícil solución si no se cuenta con el asesoramiento de profesionales que ayuden a remediar la situación.

En este sentido, el coach José Ignacio Méndez, está especializado en asuntos de pareja y ofrece ayuda a resolver problemas de pareja de forma online en España.

Técnicas para resolver problemas de pareja

Algunos de los problemas que pueden aparecer en una relación de pareja son la aparición de celos, desconocimiento en ámbitos de educación sexual, pérdida de la pasión, desamor, falta de sexo, carencias en comunicación familiar, sentimientos de culpa por diferentes motivos o desconocimiento de la personalidad de la pareja.

En su página web, José Ignacio Méndez expone los dos tipos de técnicas de comunicación que realiza en función de la finalidad de estas.

Por un lado, ofrece técnicas de comunicación en la pareja para la reeducación y recuperación de los sentimientos. Este método enfoca el objetivo en resolver el problema de caer en la rutina y olvidar cómo es la pareja con la que se convive con el fin de recuperar los sentimientos anteriores a la rutina en la que se ha caído.

El inicio de este proceso comienza con la pregunta de si aún existe el amor en la pareja. En caso positivo el objetivo final es alcanzable gracias a las herramientas de coaching y trabajando la inteligencia emocional acompañada de paciencia y voluntad por parte de ambos integrantes de la pareja.

Por otro lado, se encuentran las técnicas de comunicación en la pareja y la familia para la gestión y comunicación entre todos los miembros de la familia. En este sentido, los problemas aparecen provocados por la crianza de los hijos y la convivencia con más familiares. José Ignacio Méndez enfatiza la importancia de aprender a comunicar y comprender gracias a las técnicas pertinentes. Así, la prevención se vuelve un aspecto fundamental para anticiparse a los problemas que puedan surgir puede evitar la aparición de problemas de pareja y familiares.

¿Quién es José Ignacio Méndez?

José Ignacio Méndez se define en su página web como formador, coach, escritor y conferenciante. Comenzó a crear sistemas de aprendizaje y a generar procesos de desarrollo personal allá por 1991.

Se especializó en materias como la motivación, el crecimiento familiar, la gestión de las emociones y la superación personal para aplicarlo a técnicas de comunicación para familia, parejas, personas y grupos de trabajo. Otro de los ámbitos profesionales está centrado en las técnicas empresariales para directivos, mandos intermedios o personal sin responsabilidades “aparentes”.

Basándose en las herramientas del coaching ha escrito un total de 16 ebooks y una gran variedad de cursos y herramientas online relacionados con el mundo laboral, principalmente con la búsqueda de empleo.

Por último, también tiene su propio canal de YouTube donde publica vídeos y los podcasts que realiza bajo el nombre de Aptitudes Personales.