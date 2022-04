Uno de los restaurantes de fusión japonesa de moda y referentes en la capital, Kasiba

La forma de disfrutar la comida ha cambiado. Conocer lugares mágicos y atrapantes que, más allá de deleitar con sus exquisitas propuestas, generen una experiencia excepcional, siempre es uno de los mejores planes. La fusión de dos culturas gastronómicas, la nipona y la filipina, inspiraron uno de los restaurantes en Madrid más imponentes y llamativos, Kasiba. Su cocina japofilipina de autor, su exótico concepto y su sorprendente diseño arquitectónico, hacen de este lugar una de las mejores experiencias al activar todos los sentidos.

El restaurante exótico Kasiba se impone como un "place to be" de Madrid

Una armónica y perfecta conexión entre diseño, experiencia y comida, se presenta en el restaurante de comida fusión japofilipina, Kasiba, que ha alcanzado gran éxito en la capital española. Este templo de cocina de autor cuenta con el liderazgo en cocina y participación del experimentado chef, Sherwin Huab, quien tiene una amplia trayectoria en restaurantes de renombre.

El comensal descubrirá increíbles combinaciones como su Roca de Gambas crujientes con miso y agridulce de chile o su Hokayaki de Zamburiñas con mayonesa de yuzu y huevas de tobiko -pez volador- flambeadas directamente en mesa. Impresionante también es su selecta variedad de sushi, que ofrece creaciones como el Kasiba Maki Roll -con langostinos en tempura, cangrejo de nieves, aguacate y pez limón, cubierto con crema de ají y jalapeños. Su exquisita selección de piezas de nigiri, entre las que se encuentran algunos como el Solomillo y Foie –con foie braseado, salsa kabayaki y cebollino-, el Salmon Ají –braseado con crema de ají amarillo-, el Maguro Spicy –con tartar de atún sobre arroz crujiente- o el Lubina Chilean – con crispy chile oil.

Por último, no se pueden olvidar otras categorías como su selección de arroces, pastas o sus carnes y pescados a la Robata –parrilla japonesa al carbón-. Entre ellas, destaca su Utak Kasiba, un imponente hueso de vacuno, relleno de steak tartar de solomillo y tuétano, en salsa barbacoa filipina. Una elaboración, además, cubierta de crema miso-chile y que viene acompañada de tostas de Pergamena negra.

Un interiorismo exótico y cuidado sorprendente

Sin embargo, la exótica lista de exquisitos platos no es el único fuerte de este maravilloso lugar. La experiencia en Kasiba es calificada como un paraíso de mestizaje gastronómico, por lo que el peso de su valor no se debe únicamente a su espectacular cocina. La decoración no es algo mínimo, ya que el interiorismo de Kasiba fue creado para envolver a los comensales y llevarlos a una atmósfera sin igual. Y es que sus fundadores sabían lo que querían transmitir, y para ello seleccionaron a uno de los estudios de interiorismo y decoración que triunfan en la capital, SRS Studio.

Con un carácter colonial y exótico, una explosión de materiales, mobiliario y piezas artesanales originales dan la bienvenida. La vegetación trata de invadir el espacio, el techo de su barra de corteza de madera natural recuerda a las tradicionales cabañas de la costa filipina, lámparas artesanales de bambú prendidas con llamas... Sin duda, logrando una atmósfera exótica y tropical que recalca la importante relación de las culturas filipina y japonesa con la naturaleza.

Una experiencia basada en sensaciones

La impactante y llamativa mención de comida fusión japofilpina y el preciso y cautivador diseño interior de Kasiba, aún no eran suficientes para evocar la experiencia que hoy tiene en boca de los madrileños al exótico restaurante. Kasiba es un lugar creado para sentir, degustar, oler, oír, experimentar y ver. Ese era el objetivo de sus fundadores, Khristina Zapizotska, Pedro Jiménez y Sherwin Huab. En la creación de este templo gastronómico contaron con la participación de Karibu Agencia, especialistas en la creación de proyectos de Hostelería que dieron vida a la magia y excitación que produce el estar ahí, cuidando cada detalle del universo Kasiba.

Quienes han tenido la oportunidad de disfrutarlo aseguran que, al entrar en contacto con el sitio, todos los sentidos se activan. Esta, definitivamente, es la experiencia completa. El influyente restaurante no para de recibir halagos y menciones y se ha posicionado entre los mejores locales gastronómicos de Madrid, conquistando al público general y a gran cantidad de celebrities que se han declarado fans del restaurante de moda y lucen en sus redes sociales.