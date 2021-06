Ride&Go, las ruedas para hamacas infantiles que ha revolucionado el mundo

En ocasiones, las ideas más brillantes surgen en situaciones poco favorables. Así lo ratifica el caso de la hamaca con ruedas infantiles que ha revolucionado a nivel internacional ideada por Ride&Go Baby. Este invento que nace en el confinamiento, gracias a su innovador y muy práctico diseño, favorece la movilidad de las hamacas para los recién nacidos y los bebés de hasta 2 años. El objetivo es que los padres y las madres puedan estar pendientes de lo que hace el pequeño mientras se encuentra en la hamaca portátil, por lo que es importante estar cerca y bajo control.

Comodidad y seguridad

La atención de los más pequeños de la casa siempre requiere de tiempo y dedicación por lo que debe procurarse contar con los objetos y productos necesarios para facilitar esta tarea. Por eso, muchos padres buscan constantemente artículos en el mercado que satisfagan el bienestar del bebé y de los padres y cuidadores.

Basados en ese concepto, el matrimonio de Carlos Escobedo y Monica Escrihola son los creadores de estas ruedas para hamacas infantiles. Al desarrollar este modelo pensaron en la posibilidad de trasladar la hamaca sin tener que levantarla ni arrastrarla, sino desplazarla con comodidad.

Este accesorio está fabricado en Zamak y la pintura utilizada es 100% ecológica con lo cual se evita poner al niño en contacto con elementos que puedan resultar tóxicos. La salud de los más pequeños debe ser resguardada hasta con los más mínimos detalles y en eso han pensado los fabricantes.

Es de gran utilidad también porque el pequeño puede permanecer dormido o despierto y ser trasladado hasta donde se encuentre el cuidador, sin molestarlo. Para los padres también significa un producto muy bien valorado porque en los primeros años de vida es necesario un esfuerzo físico que puede causar dolores musculares en los adultos. Por eso, este invento contribuye a disminuir el esfuerzo físico.

¿Que beneficios ofrece Ride&Go Baby?

El soporte con ruedas permite que el niño se pueda balancear aunque la hamaca esté colocada sobre las ruedas, porque cuentan con un freno que no permite que se desplace con el simple movimiento del niño. Las ruedas están fabricadas de manera que sea fácil su desplazamiento sobre superficies lisas como las del interior de la casa, por lo que no está recomendado usarlo en texturas rugosas como el asfalto. No se trata de un coche sino de un accesorio para la hamaca.

La seguridad del accesorio ha pasado las pruebas de calidad y cuenta con certificaciones de ley por lo que es un producto altamente confiable y homologado en el mercado.