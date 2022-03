Rollos absorbentes; la solución definitiva ante un derrame

Los rollos absorbentes tienen la capacidad de absorber cualquier líquido de manera muy eficiente. Se emplean en la industria, para recoger vertidos o derrames de líquidos contaminantes, con el doble objetivo de garantizar la seguridad de las personas y del medioambiente. Concretamente, destacan los rollos absorbentes de polipropileno, idóneos para absorber grandes cantidades de líquido, principalmente; carburantes e hidrocarburos, aceites y cualquier producto químico en general.

Este tipo de rollos destacan por ser muy ligeros, inertes químicamente y tener una alta capacidad de absorción. Los rollos absorbentes se usan tanto en protección de áreas de trabajo como medida preventiva en labores de mantenimiento de maquinaria o de trasiego, o para recoger derrames, sobre todo de gran volumen o extensión. Se extienden rápidamente, como una alfombra, para cubrir un gran espacio en poco tiempo y pueden cortarse según necesidad. Algunos modelos incluso disponen de precortes para una mayor comodidad y para que no se desperdicie material.

Existen tres líneas de rollos absorbentes:

Línea blanca

Exclusiva para aceites e hidrocarburos. Destaca por su carácter hidrófobo. El rollo absorbente línea blanca para aceites no absorbe agua, por lo que es ideal para derrames de aceite o hidrocarburos sobre una lámina de agua (puertos, ríos, depuradoras, etc.). Basándose en el principio de que los aceites flotan sobre el agua por densidad y acompañado de su ligereza, se pueden aplicar directamente sobre la lámina de agua para que absorban solo el aceite.

Este formato de absorbente para aceites es muy apropiado para usar en exteriores, para proteger el suelo desnudo o donde puedan darse situaciones de lluvia. En este caso son muy útiles en labores de mantenimiento en vías de tren, en parques eólicos, o en plantas termosolares.

Línea amarilla

El rollo absorbente para químicos está diseñado especialmente para productos corrosivos, ácidos, bases, etc. siendo muy resistente. Este rollo está pensado para zonas de almacenamiento de productos químicos (APQ), o zonas de producción, donde se manejen este tipo de sustancias y sea necesaria una rápida intervención en caso de derrame. Son muy útiles y comunes en industrias químicas, farmacéuticas, laboratorios, hospitales, industrias alimentarias...

De línea gris

Es universal. El rollo absorbente gris se utiliza en interiores, para la absorción de aceites o productos químicos que no sean corrosivos y en zonas donde no hay presencia de agua. Puede ser usado de forma ordinaria en zonas de producción o talleres, especialmente con presencia de maquinaria, donde hay trasiego continuo de productos químicos o goteos recurrentes (aceites, taladrinas, etc.) o puntos de almacenamiento de residuos.

Se emplean, además, para la protección y limpieza de mesas de trabajo, zonas de paso y pasillos, existiendo formatos específicos para cada situación, como son los rollos estancos con plástico de protección para evitar traspasos, o los rollos antipelusas, donde es necesario que el absorbente no desprenda partículas que puedan contaminar el proceso de fabricación o dañen la maquinaria.