La ropa slow fashion a un precio justo: THANNAC

A la mayoría de mujeres les gusta tener su estilo propio. A día de hoy, con el sistema de producción de ropa en masa como epicentro del mundo de la moda, es complejo vestir con un diseño distinto al resto, sin pagar un precio demasiado elevado. De todos modos, han ido apareciendo marcas como THANNAC que han permitido cambiar esas directrices. A través de un proceso de producción basado en la ropa slow fashion, la marca fomenta la exclusividad para todas a un precio justo.

Originalidad por bandera

“En THANNAC sabemos que nos tratan de copiar, y de imitar, y eso es lo que nos hace ser únicas”. Así lo afirma el equipo de THANNAC, según el cual, solo los mediocres copian, e implícitamente reconocen la grandeza y la originalidad de aquel al que copian a través de la copia del diseño de otros. “El alumno supera al maestro, pero el copión nunca aprenderá porque necesita una guía”, añaden. Algunas de las grandes cadenas pusieron en marcha el mecanismo de copiar todo aquello que se diseñaba en los atelieres con esfuerzo y creatividad para replicarlo y multiplicar su producción en detrimento de la calidad. Pero por más que se repita, no es una práctica leal. Desde THANNAC luchan para seguir fomentando el estilo y la originalidad. Tal y como afirman, “creemos firmemente en lo que hacemos, y sabemos que hemos aportado momentos de felicidad a nuestras clientes”.

“No somos masa”

Las grandes cantidades y la fast fashion empiezan su proceso de desaparición. Hacer largas colas para pagar en la caja el mismo pantalón que van a llevar millones de personas, sin que nadie se preocupe de contratar más personal para que el cliente no espere mucho, es la tendencia más establecida en el sector de la moda. A eso se le añade la publicidad encubierta de productos o la falsa publicidad. Todo ello, según THANNAC, “no es tratar muy bien al cliente”. La marca quiere reforzar su filosofía de “No somos masa”. Además, critica a las “mercenarias de las compras” que compran cualquier cosa a un precio bajo pensando que están haciendo lo correcto y sin saber que su comportamiento está planeado a través de un precio cebo. “Deberían saber que en las grandes cadenas son un número, y en las pequeñas cadenas o marcas, no son deseadas pues son augurio de ruina”, añaden.

Por otro lado, THANNAC distingue a las “clientas diamantes”. El nombre hace referencia a las mujeres ocupadas en sus profesiones o familia, y que acuden a los profesionales de la marca para que les ayuden a sacar su mejor imagen. No se trata de vender una vez, se trata de que al establecer vínculos con esas clientas a las que asesoran las acompañan a todas durante años en su evolución y son testigos de su éxito, eso también les da a las clientas seguridad, saben que hay un tándem para conseguir un objetivo que vista de forma que realce sus mejores puntos, disimule los que no lo son tanto y pise segura en cuanto a su imagen se refiere. “Al igual que el diamante es un pedrusco al principio, y tras ser debidamente tratado, es el rey de las piedras preciosas, este tipo de mujeres son como la maravillosa piedra, y son a las que nos dedicamos en THANNAC, con grandes satisfacciones”, afirman.

La marca apuesta desde hace años por la slow fashion, entendiéndola como una forma de querer a su clienta y pensar en ella para que realce sus mejores vectores. A la hora de tratar con todas ellas, quieren transmitir un mensaje claro: “lo caro es pagar para ir igual que tu vecina, es mejor pagar un precio justo por ir exclusiva y original, y es más barato porque no es una compra, es una inversión en una misma”

De este modo, a través de un modelo de negocio sostenible basado en la originalidad, el respeto al medioambiente y la exclusividad, THANNAC alcanza siempre su objetivo principal: hacer brillar a todas sus clientas.