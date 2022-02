La ropa surfera sostenible de Viento Clothing lanza su outlet web de moda en ropa surf

El surf es un deporte que se practica con la naturaleza y que, además, no genera ningún tipo de contaminación. Los surfistas centran sus valoren entorno la Tierra; no solo en sus actividades, sino también en su forma de vestir.

La filosofía de sostenibilidad se hace presente en la ropa surfera para hombre y mujer. Por ese motivo, el equipo de Viento Clothing ofrece accesorios y prendas de vestir con diseños originales que no solo están inspirados en la naturaleza, sino que son fabricados y estampados con materiales ecológicos.

Ropa surfera ahora también en outlet

Recientemente han inaugurado una de sus secciones web a modo de outlet de ropa surf, muy a su estilo, pretendiendo llegar a todo el mundo con sus diseños y con todas las tallas disponibles. "Creemos que hemos logrado uno de los mejores 'mix' de ropa surfera que hemos tenido nunca", destacando por sus precios reducidos a la misma calidad de siempre.

Viento Clothing se diferencia de la competencia

El equipo de Viento Clothing ofrece una gran variedad de ropa y accesorios inspirados en la naturaleza y la aventura. Todas las ilustraciones y diseños son originales, creados desde cualquier parte del mundo por el CEO y surfer de la marca. El equipo se caracteriza por amar la Tierra, sus océanos y el arte de los tattoos inspirados en estos elementos, tal y como se refleja en cada pieza que confeccionan.

A diferencia de otras marcas, la empresa surfera rechaza la producción inconsciente de las multinacionales que no respetan el medioambiente. Por esto, solo trabajan con materias primas sostenibles, así como materiales reciclables y reciclados. Los estampados se realizan en fábricas españolas o italianas certificadas, que utilizan tintas ecológicas con base de agua.

El catálogo incluye prendas para hombre, mujeres y niños, tales como camisetas, sudaderas, pantalones, guantes y mucho más. Además de accesorios como relojes, gorros, pulseras y mochilas.

Más que una empresa, una familia

Desde sus inicios en el año 2005, Viento Clothing ha tenido muy clara su filosofía: You Only Live Once (solo se vive una vez). Sus creadores defienden la idea de vivir libremente, haciendo lo que más les apasiona. Para invitar a las personas a unirse a esta familia, la empresa se simboliza con su logo, el ancla marinera. Esta es una herramienta que los marineros utilizan para regresar a sus raíces. En general, es un símbolo de tranquilidad y firmeza que representa los valores de la compañía.

Además de crear piezas únicas, esta familia de surfers nómadas busca constantemente nuevos destinos que les permitan disfrutar y colaborar con asociaciones, fundaciones y ONG’s a favor de la naturaleza y de los más desfavorecidos. Asimismo, han participado activamente en ayudas humanitarias para Latinoamérica, India e Indonesia.

Para este grupo de creadores, no solo es importante dedicarse al deporte, sino también ayudar al planeta y a la humanidad en el proceso, como dicen ellos: “no hemos venido a este mundo solo para recoger, sino también para dar.”