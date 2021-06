Ruralzoom, marketing profesional de turismo rural

El turismo rural es una experiencia de viaje diferente, cada vez más de moda, que se ha convertido en una excelente alternativa para muchos viajeros, especialmente en tiempos de pandemia, ya que es ideal para viajar en familia en un entorno seguro, tranquilo y natural.

Los viajeros saben que existen múltiples portales turísticos donde poder consultar toda la oferta rural. Desde el punto de vista del propietario, existe un portal muy especial donde realizar la promoción profesional de marketing de turismo rural para mejorar la visibilidad y reservas. Se trata de Ruralzoom.com, un completo buscador turístico que reúne en un solo sitio web toda la oferta disponible al viajero. Es decir, muestra todo tipo de alojamientos rurales, actividades de ocio y restaurantes, para ofrecer la experiencia más completa, tanto al viajero, como al propietario, ya que este puede promocionar todos sus negocios turísticos en un mismo portal y con importantes ventajas. A continuación se enumeran los motivos por los cuales Ruralzoom es una muy buena opción para anunciar casas rurales o cualquier otro negocio turístico.

Ruralzoom, diferencias que lo hacen único

Ruralzoom es uno de los principales buscadores de turismo rural a nivel nacional. Cuenta con once años de experiencia acumulada en el mercado y un amplio conocimiento del sector que lo hacen único, además de ser el portal con la mejor relación Calidad – Precio. Algunos de los rasgos diferenciadores son los siguientes.

Trato directo

Ruralzoom es uno de los pocos buscadores de turismo rural que fomentan el trato directo entre propietarios y viajeros, lo cual se traduce en que el portal no hace de intermediario ni obtiene comisiones de ningún tipo, a diferencia de la mayoría de su competencia. Se convierte así en uno de los pocos portales turísticos que realmente pueden garantizar al viajero el mejor precio, directamente desde la fuente, los propietarios, con los cuales podrán comunicarse por varias vías, incluso antes de realizar la reserva.

Esta cercanía entre el propietario y el viajero también permite profundizar en la relación más allá del mero huésped y anfitrión, favoreciendo siempre una experiencia mucho más personalizada y completa, ya que los propietarios conocen mejor que nadie la zona y suelen asesorar desinteresadamente a todo viajero que les solicite información adicional, antes siquiera de emprender el viaje.

Sin pujas por posicionamiento

La publicación de los alojamientos se hace a partir de varios criterios y algoritmos equitativos, ya que la plataforma defiende que “no hay ningún cliente por encima de otro”. En Ruralzoom no hay opción de pujar ni adulterar el posicionamiento interno a través de pago alguno. Dicho de otra forma, el portal no influye en las decisiones de los viajeros, siendo estos realmente quienes eligen su destino turístico, dando las mismas oportunidades tanto quien anuncia un gran hotel rural como quien opta por anunciar una casa rural pequeña. Esto hace que los anuncios de los negocios turísticos roten para que todos se beneficien por igual.

Toda la oferta turística

Por último, y no menos importante, en este buscador se incluye toda la oferta turística, es decir, el viajero puede encontrar en un mismo portal todo tipo de alojamientos rurales (casas rurales, apartamentos rurales, hoteles rurales, cabañas, campings, bungalows, pazos gallegos, casas de aldea, etc.), así como todo tipo de actividades de aventura y para visitar (rutas a caballo, rafting, piragüismo, vuelos en globo, 4×4, paintball, rutas de senderismo, guías turísticos, catas, enoturismo, visitas a bodegas y fábricas artesanales, etc.). Por último, abarca también todo tipo de restaurantes y locales de hostelería donde poder degustar una amplia variedad de manjares, ya sean carnes, pescados, mariscos, comida tradicional o comida casera.

Por tanto, es un portal que favorece la estrategia completa de marketing de turismo rural, puesto que fomenta las reservas complementarias, permitiendo promocionar todas las actividades turísticas de los propietarios de forma simultánea, ahorrando mucho tiempo y dinero, a la vez que se fomenta la interacción entre sus negocios (o los de sus vecinos), ya que es habitual que un mismo viajero reserve donde duerme, donde come y que hace si tiene todas las opciones a mano y bien indicadas.

Una plataforma completa

Los propietarios pueden gestionar sus negocios de manera sencilla a través de un completísimo panel de control diseñado para ellos. Desde allí, pueden promocionar, pausar y activar sus ofertas, crear lugares de interés y hacer uso de múltiples herramientas de manera gratuita, como por ejemplo el acceso a las estadísticas que permitirá hacer un buen estudio y seguimiento del negocio enfocado desde el punto de vista del marketing especializado en el turismo rural y así poder visualizar su crecimiento en el tiempo.

Ser miembro de la RedRZ, la sencilla red social interna para registrados de Ruralzoom, permite al propietario conectar con todo tipo de propietarios y viajeros, a través de un perfil único en el portal que puede ser personalizado y mantenerse al tanto de las novedades y contenidos que publiquen en el portal.

También disponen de múltiples servicios tecnológicos, tales como el diseño y desarrollo web, estrategias de marketing digital, posicionamiento SEO, estudios de usabilidad y experiencia de usuario (UX), reportajes profesionales, acciones de growth hacking, auditorías técnicas y todo tipo de actuaciones TIC que ofrecen a sus clientes con un 30% de descuento real sobre precio de mercado, simplemente por el mero hecho de ser clientes de Ruralzoom.com.

Son muchas las ventajas que se pueden disfrutar al optar por anunciar una casa rural o cualquier otro establecimiento turístico en este buscador. Para los lectores interesados en potenciar la reputación online, la visibilidad de los negocios turísticos y las reservas, la empresa ofrece el siguiente cupón de descuento de un 10% para anunciar el negocio: RURALZOOM10.