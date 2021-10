Para sacar el máximo partido de uno mismo se puede contar con el asesoramiento de imagen de Divine Blessing

Un gran número de personas no logra sacar partido de toda su belleza a través de la moda a causa de la falta de conocimientos al respecto.

Saber elegir el estilo conforme a lo que se quiere transmitir a través de la imagen frecuentemente se confunde con los gustos y no con el grado de afinidad de la ropa con la fisionomía corporal, el color de cabello y la tez de piel, entre otras cualidades importantes para lucir un look específico. El nuevo servicio de personal shopper de Mercedes Orozco, asesora de imagen y creadora de la marca Divine Blessing Store, ofrece guías y asesoramiento de imagen para conseguir el look perfecto.

Divine Blessing Store: la exclusiva propuesta de moda femenina

Divine Blessing Store nace con el objetivo de entender y atender las necesidades de los clientes, ofreciéndoles innovación, exclusividad y calidad en los productos. Tienen una selección de diseños únicos, originales y de la más alta calidad. Elaborados por diseñadores de alto prestigio que cuenta con muchos años de experiencia en el sector.

Divine Blessing Store ha decidido sacar una línea de ropa con diseños y creaciones exclusivas creadas por ellos mismos siguiendo los códigos de las tendencias más actuales del sector textil, optando por la variedad de prendas con distintos tipos de materiales como algodón, seda, blonda o encaje. Divine adecuará sus opciones de vestimenta según la necesidad o deseo del cliente, asegurando que cada uno encuentre exactamente lo que está buscando, es por ello, que su nueva colección estará orientada a ofrecer cada uno de los estilos universales

El equipo de profesionales de asesoría de imagen y personal shopper de Divine, ofrece sus servicios desde la exclusividad del diseño a partir de las tendencias actuales con bocetos únicos y propios. Por otra parte, brinda un servicio global de personal shopper que tiene en cuenta todos los elementos del look: prendas, accesorios, maquillaje y peluquería.

Un asesoramiento de imagen gratuito valorado en 1.300€

Este servicio innovador que promueve Divine Blessing Store tiene distintas metodologías sujetas a las preferencias del cliente, ya sea el asesoramiento de imagen a través de la página web o en formato presencial. El acompañamiento por parte del equipo de asesores de imagen se basa en la selección de un outfit que cumpla con todos los criterios a tener en cuenta, como los rasgos fisionómicos del cliente, sus gustos y su rutina diaria.

Recientemente, la compañía ha publicado un sorteo a través del cual ofrece un servicio de asesoramiento de imagen integral y gratuito con un valor de 1.300€. Este incluye una entrevista inicial, análisis morfológico, estudio a fondo del armario, curso de automaquillaje, sesión de shopping, tips de belleza y sesiones de control. Los participantes solo deben seguir su cuenta de Instagram y de Facebook, dar "me gusta" a la publicación, comentarla y mencionar a un amigo y registrarse como usuarios en la página web de la empresa.

Divine Blessing Store es un e-commerce, en el que se encontrará exclusividad y la más alta calidad de los productos. Asimismo, comercializan sus productos desde la noción de la exigencia, exclusividad y continua instrucción para siempre estar al día de las tendencias actuales en el sector, trabajando así todas las posibilidades que ofrece el mundo de la moda para sacar el máximo partido de cada persona.