La mal llamada multipropiedad, régimen de tiempo compartido, consiste en el derecho de uso y disfrute de un bien, durante un periodo determinado que se fijará en el contrato.

Si bien es una alternativa a la que muchas personas han optado durante los últimos años para sus vacaciones, puede generar problemas cuando alguno de los propietarios quiera salir de la multipropiedad. Para defender y asegurar a los socios frente a este tipo de contratos, existe ASCOE, la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad. La asociación dispone de abogados especializados en resolver todo tipo de conflictos y asegurar la salida del sistema multipropietario con todas las garantías legales.

La Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad

La Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad se fundó hace más de 10 años por la necesidad de ofrecer asesoría y seguridad a los intereses de las personas, frente a la cancelación de contratos de multipropiedad. Durante sus años de trabajo, sus abogados especializados han resuelto los conflictos asociados a este tipo de contratos, asegurando la salida de las personas del sistema de multipropiedad y ofreciéndoles todas las garantías legales, ya sea a través de una sentencia o por medio de una desvinculación pactada.

Aunque actualmente se pueden encontrar una gran variedad de bufetes de abogados en España que ofrecen la posibilidad de anular contratos de este tipo, el consejo de la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad es que las personas no se fíen de ellos. Esto se debe a que el lucro de estas empresas, consiste en aprovecharse de las personas afectadas. A diferencia de ASCOE, que ofrece atención y consultas de forma gratuita y sin compromiso.

¿Cómo se puede salir de la multipropiedad?

Las mejores condiciones y los abogados más experimentados y especializados en salir de la multipropiedad se encuentran en ASCOE, ya que conocen muy bien cómo funciona el sistema. No obstante, no significa que exista una misma fórmula para todos los contratos de multipropiedad, ya que cada caso es un mundo diferente que se debe estudiar y conocer. No todos los contratos son iguales y, por lo tanto, no todos se pueden cancelar, sino que depende de varios detalles. La asociación logra su anulación por medio de una sentencia o por desvinculación en la mayoría de ellos, incluyendo la recuperación del dinero pagado o que el socio pueda librarse de las cuotas de mantenimiento para siempre.

En conclusión, por medio de ASCOE y sus servicios, el cliente tendrá la posibilidad de cancelar definitivamente su contrato de multipropiedad, contar con defensa ante deudas de mantenimiento, recuperar cantidades abonadas, obtener soluciones para semanas anteriores a 1998, semanas compradas a perpetuidad y contratos de semana flotantes.