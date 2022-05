Sapindex, una de las empresas líderes en consultoría de servicios tecnológicos y sus planes de futuro

Sapindex, la empresa especializada en el “outsourcing” de profesionales SAP altamente cualificados, está dando pasos de gigantes en este ejercicio 2022 para consolidarse en su sector como una de las empresas con mayor crecimiento en consultoría de servicios tecnológicos. Esto se debe, en parte, a que el teletrabajo está más implementado que nunca.

Sapindex, que finalizó el 2021 obteniendo un resultado de explotación antes de impuestos de más de un 900% superior al del ejercicio anterior, está pulverizando sus propios récords de facturación en lo que va de trimestre y podría triplicar las cifras en este 2022.

Patrimonio neto en constante crecimiento

Gabriel García, socio fundador de la compañía en el 2014, ve un potencial de crecimiento mucho más allá, y prevé superar ampliamente el millón de euros como importe neto de la cifra de negocios, y en más de un 2000% el resultado del ejercicio del informe de pérdidas y ganancias con respecto al 2020.

Esta progresión meteórica está haciendo que diversas sociedades y fondos de inversión estén llamando a sus puertas para entrar en el Órgano de Administración. El CEO, que destaca la estrategia y modelo de su negocio, no cierra las puertas a la entrada de Socios en el corto y medio plazo, siempre y cuando “generen negocio y existan sinergias”.

¿En qué consiste el modelo de negocio que proyecta a Sapindex?

La compañía, que ya es una realidad en el mercado especializado en reclutamiento SAP a nivel nacional e internacional, está apostando fuerte por el teletrabajo y la externalización de servicios de consultoría y programación hacia factorías de software ubicadas fuera de España, destacando, principalmente, la sede de Buenos Aires como principal activo de este modelo, que se viene ofertando desde hace muchos años en España, pero que no ha explotado hasta que la pandemia del Covid-19 no propició la posibilidad real del trabajo no presencial. “Ya no hay marcha atrás para la prestación de servicios informáticos en remoto. El modelo híbrido acabará fracasando porque las empresas tenderán a ahorrar costes y los empleados tenderán a aceptar ofertas exclusivamente de trabajos en remoto”, sostiene el CEO. “Es una cuestión de tiempo que el mundo entero se mentalice de ello”.

Asimismo, destaca, de igual manera, que no todo es consultoría y reclutamiento en Sapindex, sino que también hay cabida para las inversiones, puesto que, según él, “en un periodo inflacionario como en el que estamos, no tiene sentido que los beneficios se acumulen en el banco. Hay que ponerlos en movimiento constantemente y sacarles la mayor rentabilidad posible.”

Sapindex, por su parte, continúa con su fuerte crecimiento en años aparentemente complicados a nivel macroeconómico, y comienza a seducir fuertemente a inversores privados, dada su proyección en los próximos trimestres que prometen elevar a la compañía a cotas inimaginables hasta hace no mucho tiempo.