A School of Fish Language Center demuestra que en la variedad está el gusto

A School Of Fish Language Center es una de las academias pioneras en el uso de aplicaciones y tecnología para brindar cursos de inglés online en España.

El centro nació en el año 2010 y sus primeras actividades fueron presenciales, tanto en empresas como en locales alquilados. Sin embargo, no fue hasta el 2015 que el panorama de la formación online cambió definitivamente con las innovaciones de la aplicación Zoom, las cuales han permitido tener conexiones de alta calidad de audio y vídeo y, por lo tanto, realizar distintas actividades de manera remota. Este hecho hizo que A School of Fish Language Center apostara completamente por el formato digital.

Con base en esta experiencia, A School Of Fish Language Center se ha convertido en una institución de referencia en el ámbito de los cursos online. Actualmente, cuenta con una gran variedad de opciones divididas por niveles, objetivos o edades.

Cursos de inglés para distintos propósitos

A través de A School Of Fish Language Center, es posible acceder a cursos de distintos niveles. Algunos son de aprendizaje en general y otros están dirigidos a la preparación de exámenes oficiales. También brindan cursos especializados para profesionales de la medicina, el derecho, la ingeniería y otras profesiones.

Otra de las opciones que ofrece la academia consiste en acudir a clases con un propósito determinado. De esta manera, es posible prepararse para llevar a cabo una presentación, mejorar la pronunciación o participar en talleres de conversación para lograr un nivel más fluido.

Por otro lado, el centro también dispone de cursos intensivos de 30 horas que se desarrollan durante 2 semanas. Hay 6 stages que van desde el nivel principiante hasta el proficiency, que es el más elevado.

Asimismo, cada alumno practica gramática y vocabulario con ejercicios que se realizan a su propio ritmo. Después, todos participan en las presentaciones, en las que se pone en práctica lo aprendido y se entrenan las destrezas de comunicación y pronunciación.

Cursos de inglés para todas las edades

Además de la amplia variedad de cursos de inglés para adultos, el centro también ofrece formación para niños y adolescentes de 8 a 17 años de edad. En los cursos Kids&Teens, los grupos se dividen por edades y nunca exceden los 6 participantes.

Aprender inglés a una edad temprana es más fácil y potencia el desarrollo cognitivo de los jóvenes. De esta manera, adquieren destrezas que les sirven para aprender otros idiomas y mejorar lo que se les enseña en la escuela. A su vez, la habilidad de expresarse en dos idiomas potencia el desarrollo cognitivo y mejora la agilidad mental.

Por otra parte, el aprendizaje de inglés es un factor que mejora la capacidad comunicativa y permite un mayor desarrollo social. Asimismo, a lo largo de la vida, abre puertas en el ámbito académico y también en el mundo laboral.

A través de la academia A School Of Fish Language Center, es posible acceder a cursos de inglés online dirigidos a múltiples propósitos y con varias opciones para todas las edades, porque, como dicen en inglés: "Variety is the spice of life".