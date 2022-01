Sepiolita, ¿qué es y por qué es necesaria?

Los absorbentes industriales son materiales cada vez más utilizados en la industria petroquímica, porque permiten recoger derrames de líquidos como aceites, grasas y otros productos químicos. Existen diversos tipos de absorbentes, pero uno de los más usados es la sepiolita.

Este mineral con gran capacidad de absorción, permite retener en gran cantidad las sustancias derramadas, garantizando mayor seguridad e higiene en el trabajo y un mejor cuidado al medioambiente.

¿Para qué se utiliza la sepiolita?

Como parte de la familia de los filosilicatos, la sepiolita es un mineral absorbente y universal, que destaca por su gran porosidad, lo que le permite absorber y retener todo tipo de derrames, convirtiéndolo en uno de los absorbentes más usados en la industria.

Su uso industrial más conocido es para las tareas de limpieza de suelos y en el control de derrames de productos químicos e hidrocarburos. De hecho, se considera muy bueno y eficaz en los trabajos de descontaminación a la hora de actuar frente a vertidos de hidrocarburos o crear barreras de contención.

Otra de las ventajas de la sepiolita es su rapidez, ya que actúa de manera inmediata absorbiendo la sustancia derramada y pudiendo retirarse con facilidad, dejando la superficie apta para el trabajo seguro.

Además, es un material inerte por lo que no reacciona y no supone ningún tipo de peligro para la salud: no irrita ni posee propiedades corrosivas e inflamables y es 100% biodegradable. También, es uno de los absorbentes granulados más asequibles en España, porque sus costes son muy reducidos.

La Sepiolita se usa, entre otros, en estaciones de servicio, talleres de automóviles, mantenimiento carreteras, laboratorios químicos, empresas de transporte y empresas industriales en general.

