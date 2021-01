En días de meditación es bastante común preguntarse si ser asertivo es ser feliz, y aunque la respuesta siempre irá...

En días de meditación es bastante común preguntarse si ser asertivo es ser feliz, y aunque la respuesta siempre irá más allá de monosílabos, no está de más saber que para encontrar la respuesta correcta solo se necesita mirar desde otra perspectiva, como se ha visto en artículos de El sitio Web sugerido.

Durante años, la búsqueda de la felicidad ha estado tan presente en la vida de las personas que se les olvida que el simple hecho de estar vivos y seguir despertando día tras día es una de las mejores razones para ser felices. Sin embargo, llegado un punto en la vida de cada persona, es común que empiece a replantearse ciertos aspectos de su vida.

¿En qué consiste la asertividad como el camino para la felicidad?

Cada vez es más frecuente notar a personas que se atreven a irse por el mundo de lo espiritual, sobre todo porque se nota cómo una persona espiritual siempre se mantiene en un estado de calma y de felicidad. No obstante, muchas personas olvidan que para llegar a este nivel se necesita pasar por muchos obstáculos; siendo el principal abandonar aquello a lo que es normal rehusarse a dejar ir.

Afortunadamente, personas como Gloria López se enfocan en cambiar la perspectiva de las personas para ayudarlos a encontrar el camino de la felicidad.

Ahora bien, cuando se habla de la asertividad para ser felices es primordial entender que una persona asertiva no es más que aquella que se mantiene firme con sus convicciones y creencias; pero, al mismo tiempo respeta las convicciones y creencias de otras personas. Una persona asertiva se caracteriza por ser empática con su entorno.

En este sentido, es normal preguntarse si ser asertivo es ser feliz, sin embargo, muchos olvidan que la felicidad realmente es relativa y todo siempre dependerá de la perspectiva de cada persona.

Teniendo en cuenta que la asertividad es básicamente vivir de la mano de las convicciones sin pasarle por encima a la de las demás personas, se puede decir que la asertividad es un camino que lleva a la felicidad a través del respeto y la empatía. Por ello, responder si ser asertivo es ser feliz puede variar acorde a la perspectiva de cada quien.

No obstante, de manera general, se puede decir que la asertividad es solo uno de los tantos pasos a seguir para ser una persona totalmente feliz.

¿Se puede decir que ser asertivo es ser feliz?

Para empezar, para determinar si ser asertivo es ser feliz es importante aceptar que no hay una lista determinada para alcanzar la felicidad plena. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan maneras sencillas para lograrlo. Se dice que una persona asertiva es feliz porque se caracteriza de la siguiente forma:

Mantiene sus ideales sin caer en disputas

Lo ajeno a la felicidad son los pleitos y discusiones. En este sentido, una persona asertiva se caracteriza por mantenerse firme con lo que es y con lo que cree, pero, sin dejar de aceptar que existen otros puntos de vista y respetarlos. Aplicando así la empatía.

Vive bajo sus creencias

Sin duda alguna algo que define a una persona asertiva es que siempre se mantiene fiel a lo que cree, siendo esta una manera de respetarse a sí mismo y por supuesto, sintiéndose pleno con lo que es y en lo que cree.

Respeta la opinión de terceros

Una persona asertiva siempre se verá caracterizada por respetar la opinión y creencias de otras personas, siendo esto una manera indirecta de no vivir bajo resentimiento, alcanzando así un estado de felicidad. Cabe destacar que cómo ser asertivo puede tener una respuesta relativa; sin embargo, todo se resume en empatía.