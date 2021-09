Servicio 360 grados a los clientes de la mano del grupo inmobiliario Best

Las franquicias se constituyen como uno de los modelos de negocios más difíciles de impulsar dentro del mundo empresarial. Estas requieren de compromiso, responsabilidad y organización por parte de sus dirigentes.

El grupo inmobiliario Best, a través de sus divisiones internas Best House (compraventa y alquiler de inmuebles), Best Service (contratación de servicios) y Best Credit (financiación), es la única franquicia española que ofrece un asesoramiento inmobiliario y financiero 360 grados.

Servicio de asesoría completo

Best Franquicias es capaz de ofrecer a sus clientes un servicio de asesoría completo en el sector inmobiliario, al mismo tiempo que gestiona los trámites financieros necesarios. Esto quiere decir que cuando un cliente entra por la puerta de una de las casi 200 oficinas con las que cuenta el grupo a nivel nacional, este podrá salir de allí con un contrato de compra garantizado, contratación de servicios básicos y con la planificación financiera ya establecida. En otras palabras: con todo listo para empezar a vivir en la nueva vivienda.

A diferencia de las otras muchas inmobiliarias que existen en España, Best Franquicias ofrece todos los servicios complementarios que necesita una persona para realizar con éxito la compra o el alquiler de una propiedad, adaptándose a las necesidades individuales de cada perfil económico. Sus alianzas sólidas con empresas telefónicas, eléctricas, aseguradoras y entidades bancarias, hacen que Best Franquicias sea mucho más que una inmobiliaria, con un modelo de negocio siempre creciente.

Garantía de éxito en las operaciones de compraventa de propiedades

Best Franquicias ha logrado la venta y el alquiler de miles de inmuebles, repartidos por toda España, propiedades que pertenecen a más de 70 entidades financieras, promotores, particulares y fondos. Su sistema de franquicias reúne una cartera de más de 400.000 inmuebles, repartidos en más de 63 países.

La publicidad es uno de sus puntos fuertes, ya que cuentan con una sólida estrategia de marketing basada en la captación de leads a través de la publicidad gratuita de sus propiedades en más de 100 portales inmobiliarios y más de 1.000 páginas web nacionales e internacionales. Su posicionamiento SEM y SEO le han dado uno de los primeros lugares dentro de los buscadores.

Best Franquicias es uno de los negocios mejor posicionados dentro del sector inmobiliario, sus servicios completos inmobiliarios, de financiación y contratación de servicios le garantizan a sus clientes el éxito de sus operaciones de venta, compra o alquiler de propiedades.

Son los años de presencia en el sector, la experiencia satisfactoria de cientos de clientes, su apuesta por una mejora continuada y esta diferenciación a través de un servicio 360º, lo que hace que se conviertan en la mejor opción a la hora de tomar la importante decisión de decidir el lugar en el que se va a pasar el mayor tiempo de una vida: la casa. Una casa que viene acompañada de la toma de muchas decisiones, que forman parte de un proceso en el que todo cliente del Grupo Best contará con el apoyo de un profesional inmobiliario de confianza muy formado para su puesto. Una confianza que llevan 30 años depositando muchas familias españolas, y que ha sido premiada en los Premios Vivienda 2021, en los que la franquicia ha recibido el Premio a la Mejor Franquicia Inmobiliaria del año. Este galardón es un motivo de celebración y una excusa más para que todos los franquiciados y trabajadores del grupo sigan especializándose y expandiendo el abanico de servicios que ofrecer a sus clientes a través de Best House, Best Credit y Best Service.