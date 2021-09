El servicio de financiación de Best House destaca en el mercado inmobiliario

Galardonada con el Premio a la Mejor Franquicia Inmobiliaria 2021 en los Premios Vivienda organizados por el periódico La Razón, la firma El Grupo Best se diferencia de las otras empresas del sector por los servicios y garantías que brinda a sus franquiciados.

Entre estos servicios, se encuentra su sistema de financiación que, tras más de 30 años de trayectoria ha demostrado ser excelente, ofreciendo condiciones financieras únicas en el mercado.

Sistema de financiación de hasta el 110%

El Grupo Best es una compañía franquiciadora del sector inmobiliario que garantiza, a través de un notario, todas las condiciones y prestaciones que ofrece a sus franquiciados. Entre estas prestaciones, se encuentra su sistema de financiación de hasta el 110% para la compra de viviendas, con condiciones privilegiadas de mayorista financiero. Más del 85% de las operaciones financieras que se tramitan en su Departamento de Financiación son aprobadas, con lo cual prácticamente todos sus franquiciados podrán acceder a este beneficio para ofrecérselo a sus clientes.

Además, El Grupo Best les garantiza una negociación constante de acuerdos financieros de grupo, aplicando soluciones alternativas a la banca tradicional, una mayor gama de financiaciones y productos financieros y bancarios para particulares y empresas. Para acceder a los servicios de financiación de esta compañía, no importan los ingresos o impagos del cliente gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, que garantiza a empresas, particulares y autónomos, el acceso a unas condiciones privilegiadas y únicas de financiación. Esta ley se ofrece a través de Best Credit, la línea financiera del grupo. Todo ello sin olvidar que la presencia nacional del grupo, permite a todos los franquiciados contar con una red propia de agentes financieros en su zona para ampliar las opciones que ofertar a sus clientes.

Extenso abanico de facilidades y herramientas

En ocasiones, es más importante contar con crédito que con dinero. Esta es una frase que plantea la compañía haciendo referencia a que un buen sistema de financiación es muy necesario para garantizar la tranquilidad a corto plazo, y que todos los clientes puedan comenzar a disfrutar de su vivienda desde el minuto uno. Esta es una de las razones que posiciona a esta compañía como una de las grandes referentes en el sector, ya que no solo ofrece una financiación preferente, sino que además brinda mejores alternativas y soluciones a las que se pueden conseguir en una entidad bancaria.

El Grupo Best le ofrece a sus franquiciados todo un abanico de facilidades y herramientas que ofrecer a sus clientes. Ello les permite que tras recibir una formación inicial individualizada, puedan establecer cuanto antes su propio negocio, proporcionando el mejor asesoramiento inmobiliario y financiero a todos los clientes.

Aún es buen momento para quienes quieran iniciarse como franquiciado en el Grupo Best y aprovechar sus excelentes condiciones. Esta última semana, tres nuevos franquiciados se han subido al barco del grupo, abriendo tres nuevas franquicias en las localidades de Segovia, Zaragoza y Benalmádena. Las dos primeras han optado por el pack más completo del grupo: Best House, Best Credit y Best Service, mientras que la apertura de Benalmádena ha apostado por especializarse solo con la línea inmobiliaria del grupo: Best House.