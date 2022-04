Servicio de guardamuebles en Madrid, con La Seda

En ocasiones, las personas o empresas necesitan guardar sus muebles en otra propiedad, ya sea por motivos de mudanza, accidentes, reformas, reconstrucciones, etc. Para ello, una excelente opción es contratar un servicio de guardamuebles, el cual consiste en pagar por un espacio único para almacenar cualquier tipo de mobiliario durante un tiempo determinado.

La Seda es una empresa que se especializa en la prestación de servicios de guardamuebles Madrid para particulares, pequeños negocios, empresas, ayuntamientos y otros organismos públicos.

La Seda, guardamuebles en Madrid

La Seda es una empresa que realiza mudanzas en la ciudad de Madrid y, como servicio extra, ofrece un alquiler de guardamuebles para particulares, empresas y otras instituciones. Este servicio va desde los 12 de metros cúbicos hasta el espacio que pueda necesitar el cliente para almacenar cada uno de sus mobiliarios.

Los metros extra tendrán un coste adicional, pero dicho coste está muy por debajo de los precios habituales que suelen cobrar las empresas de guardamuebles por almacenar grandes cantidades de mobiliarios. De esta manera, las personas y negocios no tienen que verse limitados por el número de muebles que deseen guardar antes de su mudanza, reconstrucción de propiedad, reforma, etc. Además de esto, La Seda y sus expertos en mudanzas realizan todo el proceso de recogida y entrega de los muebles bajo un módico precio. Así, sus clientes no perderán tiempo ni dinero en buscar una compañía de mudanzas y podrán dejar sus pertenencias de alto valor en manos de profesionales.

¿Por qué contratar un guardamuebles?

Las mudanzas, reformas y accidentes en el hogar o la oficina suelen requerir la búsqueda de una segunda propiedad para almacenar los mobiliarios de la misma. Un servicio de alquiler de guardamuebles es una de las opciones más rentables y favorables para este tipo de situaciones, ya que los mobiliarios son almacenados por profesionales en espacios amplios, limpios y fortificados. Además, las personas evitan molestar a otros para guardar sus pertenencias y no necesitan gastar tiempo y esfuerzo en reorganizar una segunda vivienda o almacén.

De igual manera, los establecimientos destinados al servicio de guardamuebles como los de La Seda no tienen un período de tiempo exacto para su retirada. Esto significa que el propietario de los mobiliarios podrá resolver su situación durante el tiempo que necesite hasta retirar sus pertenencias. Con La Seda, las empresas y particulares también tienen la ventaja de contar con un servicio de vigilancia en Madrid para mantener seguro cada uno de sus muebles.

Hoy en día, el servicio de alquiler de guardamuebles de La Seda está disponible para todos los habitantes de Madrid, incluyendo empresas y organismos públicos. Una de las ventajas de contratarlos es que al ser una compañía especializada en mudanzas, realizan el transporte de los mobiliarios tanto en su recogida como entrega.