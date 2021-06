Siwegalo, el algoritmo inteligente que deja los regalos originales atrás para encontrar los verdaderos regalos perfectos

En la actualidad, existen muchas fechas señaladas en las que las personas desean hacer regalos a sus seres más queridos, ya sean familiares o amigos.

Cada vez que se acerca una de estas fechas, como puede ser el cumpleaños, la Navidad o el aniversario de bodas, muchas personas tienen problemas a la hora de saber qué regalar. La mayoría de veces se invierte tiempo en pensar cuál es el regalo perfecto o las tiendas a las que ir, algo que en numerosas ocasiones no sirve de nada ya que a la persona no le acaba gustando el regalo. Hasta ahora no existía nadie que se encargara de hacer este trabajo, hasta que ha aparecido en el mercado la plataforma Siwegalo, una iniciativa que ha llegado para cambiar el mundo de los regalos para siempre.

A través de un algoritmo de búsqueda inteligente, Siwegalo se encarga de encontrar las mejores opciones de regalo. No siempre los regalos originales son los mejores, gracias a Siwegalo, será posible acertar de la mejor de las maneras y encontrar el regalo ideal.

¡Adiós a los regalos originales, hola al regalo perfecto!

La página web de Siwegalo, dirigida por el fundador y CEO de la compañía Germán Gómez, ofrece una forma totalmente innovadora para encontrar el regalo perfecto, utilizando para ello inteligencia artificial. Mediante el uso de un algoritmo de búsqueda inteligente, el usuario podrá encontrar las mejores opciones de regalo en función de la afinidad y el motivo. Este buscador permite encontrar el regalo perfecto no solo para personas que el usuario conozca bien, sino también para aquellos a los que no se conozca a fondo. Siwegalo ayudará a sus usuarios a ahorrar tiempo, energía y dinero. Un regalo debe adaptarse a la personalidad, gustos o aficiones para que realmente tenga valor. El algoritmo de la compañía contempla todas las personalidades, gustos y aficiones para poder ofrecer el regalo perfecto a cada individuo.

Plataforma pionera en España y en todo el mundo

Siwegalo es una plataforma pionera en España y en todo el mundo, cuya misión es sacar una sonrisa a las personas al permitir encontrar de manera fácil y rápida su regalo ideal. Esta página web es recomendada por la mayoría de los usuarios, quienes manifiestan su sorpresa al encontrar tantas opciones de regalo.

Después de registrarse en el portal web y rellenar el cuestionario, el sistema guarda la información de cada persona, para que cuando ella misma u otro individuo ingrese en la página e indique las características de la persona a la cual se le hará el regalo, estas ya estén registradas. El algoritmo de búsqueda inteligente se activará y mostrará las opciones por afinidades, como regalos para amigos, regalos para padres, para abuelos, para novios, entre muchas otras opciones; o por motivos, como cumpleaños, Navidad, aniversario, etc.

Con esta nueva plataforma, encontrar regalos perfectos es posible, de forma rápida y sencilla, y evitando pérdidas de tiempo con la preocupación de pensar qué regalar.