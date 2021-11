La start-up Nester revoluciona el mercado inmobiliario con su software de gestión de alquileres

Gestionar un alquiler no siempre es sencillo y es mucho más difícil cuando no se cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo. No obstante, con un software de gestión, es posible solucionar estos inconvenientes, logrando ahorrar tiempo y aumentando la rentabilidad del inmueble.

La start-up Nester ofrece una plataforma a agencias inmobiliarias, propietarios e inquilinos, que permite gestionar el proceso de un alquiler de inicio a fin de una forma rápida, sencilla e intuitiva. Este software inmobiliario de gestión de alquileres cuenta con una amplia variedad de funcionalidades que permite tanto a gestores como a propietarios un control absoluto de sus inmuebles. Gracias a la tecnología, Nester optimiza y agiliza los procedimientos para la gestión de los alquileres logrando mayor rapidez, fiabilidad y seguridad en el proceso.

La revolución de los alquileres

La tecnología se ha convertido en el mejor aliado para las empresas del presente, ya que ofrece muchas posibilidades y hace mucho más fácil cualquier trabajo.

En el sector inmobiliario, han sido precisamente los softwares de gestión para la optimización de sus procesos de alquiler los que han significado una revolución en la industria. Es por ello, que en consecuencia a las nuevas demandas del mercado y los alcances recientes de la tecnología, destacan softwares como el de Nester.

Este es considerado por la marca como una de las plataformas de gestión patrimonial más avanzadas y rápidas del momento, ya que permite la gestión integral del ciclo de vida de los activos, incluyendo un scoring de inquilinos basado en Inteligencia Artificial y Machine Learning.

La start-up ofrece una plataforma totalmente intuitiva y funcional que permite ahorrar tiempo y optimizar costes ofreciendo un servicio all in one a todas las partes implicadas en un alquiler, lo que en palabras de sus fundadores significa “dar la opción a los clientes y usuarios de poder hacer la gestión completa de sus alquileres a través de una única plataforma, cumpliendo todo el ciclo de gestión. Desde la publicación de la vivienda en los portales inmobiliarios hasta la finalización del contrato”.

¿Cuáles son los beneficios del software de gestión de alquileres de Nester?

El sistema revolucionario de Nester ofrece todo lo necesario para que la gestión de alquileres se haga de manera 100% digital. A través de él, se puede hacer la verificación de identidad, realización de contratos, cobro con tarjeta, depósito automatizado, firma digital mediante tecnología blockchain y mucho más.

El software también cuenta con un sistema avanzado de scoring que verifica y filtra todas las solicitudes hechas a través de portales inmobiliarios para enfocar el esfuerzo de quienes tengan el mejor perfil para alquilar. Esto aumenta la fiabilidad y hace que sean más seguros los procesos de alquiler. Este scoring de inquilinos mejora la relación entre propietarios e inquilinos, ya que aumenta la probabilidad de acertar en la elección de los inquilinos y estos tienen su propia plataforma para controlar su alquiler.

En el caso de necesitar soporte, Nester ofrece una plataforma totalmente intuitiva y funcional, siendo su facilidad de uso uno de los motivos principales de la buena aceptación de sus clientes. Además, cuenta con un equipo de soporte para resolver cualquier cuestión relativa a su funcionamiento. El objetivo no es solo facilitar el control y la gestión de los procesos, sino también ofrecer el respaldo necesario para que se realicen de la mejor manera posible.

En la web de Nester, se puede acceder a una prueba gratis de su software inmobiliario. Esta es una buena forma de descubrir todas las posibilidades y ventajas que ofrece a quienes deseen formar parte de la revolución de los alquileres.