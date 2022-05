Tapas Magazine, la revista gastronómica y lifestyle del grupo editorial SpainMedia que nadie se puede perder

Las tapas unen a todos los pueblos españoles, de norte a sur y de este a oeste del país. Se trata de una de las grandes especialidades culinarias propias de la gastronomía española y uno de los grandes reclamos de los turistas internacionales. Incluso el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español ha solicitado que sean consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Las tapas son un estilo de vida, un término conocido en todo el planeta, por eso Tapas Magazine -cuyo contenido va infinitamente más allá de estas elaboraciones en miniatura-, lo toma en su título como ‘excusa’ para explicar cómo funciona el planeta a través de la relación cotidiana que las personas tienen con la bebida y la comida.

Con una periodicidad de 11 números al año, más los especiales en determinados meses (como su publicación trimestral de recetas), esta revista tiene una tirada de 45.000 ejemplares y es distribuida a través de la empresa SGEL en Kiosco, salas VIP, aeropuertos y AVE, hoteles y restaurantes.

Tapas Magazine cuenta con una estructura dinámica pensada en el fortalecimiento de su audiencia digital

Con más de 17.000 seguidores en Facebook, 18.000 en Twitter, 66.500 en Instagram, 1.000 suscriptores en YouTube y 10.000 en correo electrónico, la estructura web de Tapas Magazine se enfoca en fortalecer la audiencia digital con distintas secciones.

En la sección “Actualidad”, la revista publica las noticias más interesantes sobre gastronomía y lifestyle, complementadas con las entrevistas a los personajes del momento en la sección “Nombres Propios”. Por su parte, “Planes” recoge las mejores propuestas, rutas y escapadas gastronómicas; “Gastro”, todo aquello que rodea el universo foodie, y “Recetas”, las elaboraciones mejor guardadas de las celebrities y los grandes chefs.

Para quienes buscan comprar artículos como bolsas con diseños únicos, ediciones especiales, números pasados de la revista o libros de SpainMedia, el grupo editorial que edita la revista, la sección "Tienda" es una excelente opción. Por último, el apartado web “Guía Tapas” informa sobre algunas de las mejores propuestas de restaurantes para disfrutar de la gastronomía española.

La revista Tapas Magazine aborda distintos temas como complemento para contenidos específicos

Teniendo en cuenta que existen distintas épocas del año que invitan a conocer profundamente temas gastronómicos específicos, la revista Tapas Magazine elabora separatas que se publican varias veces al año. Esta publicación se realiza por separado de la revista y los temas giran en torno a la enología, los viajes o la coctelería, entre otros.

La organización de eventos también tiene un papel muy relevante en Tapas Magazine. Una de las últimas acciones realizadas por la revista ha sido la entrega del galardón “Best New Restaurant”, un premio al mejor establecimiento de España abierto en el último año, concedido a Desde 1911. El restaurante madrileño fue valorado por un comité de expertos que evalúa elementos como la propuesta, el servicio, la oferta enológica, el interiorismo y el proyecto empresarial.

En lo que queda de año, tendrán lugar 3 eventos más: "Best Chiringuito", en junio de 2022; "Chef Of The Year", que se celebrará en octubre y "Best Chefs sin Estrella", en el mes de noviembre.

Con todos los puntos anteriores y otros como son acciones en redes sociales y la publicación de un podcast, Tapas Magazine es una propuesta de revista gastronómica que se perfila como una gran referencia dentro de la industria española. Gracias a esta, los foodies cuentan con una herramienta de información responsable, confiable y que aborda todos los temas de actualidad sobre los que uno tiene que saber para estar al día en el mundo de la gastronomía.