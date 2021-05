Tarifas de homologación camper Bilbao con Nomad Homologaciones

La camperización de furgonetas en Europa ha experimentado una creciente demanda. Por esta razón, los ciudadanos se preguntan cuándo es...

La camperización de furgonetas en Europa ha experimentado una creciente demanda. Por esta razón, los ciudadanos se preguntan cuándo es necesario homologar camper y si existen multas por no hacerlo. Los vehículos remodelados deben cumplir las características estipuladas por la ley.

Nomad Homologaciones es una empresa especialista en este tipo de trámites. Según la cantidad y tipología de reformas realizadas en el vehículo, las tarifas de homologación de camper en Bilbao varían.

Las tarifas más ajustadas a los clientes

El coste total de este tipo de homologación de camper en Bilbao es variable, debido a que depende del tipo de reformas hechas y de los códigos de reformas que se le deben aplicar.

Es importante tener en cuenta que estos suelen afectar a la extensión, tales como proyecto técnico, informe de conformidad o el certificado de fin de obra. El precio base de una homologación básica de una furgoneta camper, sin boletines, es de 275 euros más IVA.

Aquellos que se dedican a transformar una furgoneta vivienda saben que no solo se trata de un equipo para disfrutar, sino que también se le está agregando valor al convertirla en más que un simple vehículo de transporte. Solo es necesario contactar con los profesionales adecuados, como Nomad Homologaciones y tener la asesoría indicada para lograr la mejor homologación de la furgoneta camper y poder empezar a disfrutar de los viajes por carretera.

¿Cómo evitar las multas?

Al ser un vehículo ideado para el desplazamiento y transporte por carreteras largas, este debe seguir pautas estipuladas por la ley igual que los otros automóviles.

Las normativas de los vehículos de transporte de personas son claras en referencia a las reformas. Sin embargo, teniendo en cuenta que al habilitarse los vehículos adoptan un nuevo uso para poder utilizarse como lugar de descanso, tiene que quedar reflejado en la documentación del vehículo para así verificar que es apto para poder circular.

Se trata de legislaciones y permisos y, por eso, es común que muchas personas opten por recurrir a una empresa que se encargue de todo el proceso. No obstante, si no se homologa debidamente la furgoneta camperizada, se puede llegar a pagar una multa de hasta de 200 euros. Por esta razón, no se debe circular con la furgoneta hasta que no se presente la homologación correspondiente.

Así, todo el proceso dependerá según cada comunidad española, aunque todos lo hacen con el mismo propósito: garantizar la seguridad tanto del dueño de la furgoneta como de los demás habitantes. Nomad Homologaciones ofrece sus servicios de manera rápida y segura para que la tendencia de los viajes en camper siga creciendo.