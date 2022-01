La terapia online para tratar adicciones del experto Luis Miguel Real

El tratamiento de las adicciones es un proceso que tiene como objetivo principal ayudar a las personas que las padecen a abandonarlas de forma definitiva. Para lograr una sanación es necesario abordar aspectos vinculados a la personalidad del individuo, del entorno que frecuenta y de los temores que le agobian.

En la mayoría de los casos, el tratamiento contra las adicciones requiere de la ayuda de profesionales como Luis Miguel Real. Este psicoterapeuta ofrece terapia online para tratar adicciones.

¿Cuáles son los temores más comunes de quienes se enfrentan a las adicciones?

Luis Miguel Real posee un máster en psicología clínica y otro en investigación, tratamiento y patologías asociadas a la drogodepedencia, además de formación como coach. Este profesional explica que es muy frecuente encontrar sentimientos de inferioridad en las personas que padecen adicciones. Otro temor frecuente es el de tener una recaída tras un esfuerzo inicial. En este punto, el sentimiento de culpa y el autocastigo son conductas muy recurrentes.

Las personas que padecen adicción también sienten que no vale la pena una rehabilitación porque creen que su entorno no les va a perdonar los errores que han cometido. Otro factor clave es que no sienten que volverán a ser la persona que eran antes de tener este problema.

Derribando mitos

En su página web, Luis Miguel Real explica cómo hay que trabajar para derribar estos mitos que agobian a las personas y no les permiten avanzar. El profesional aclara que solo con la fuerza de voluntad del paciente no basta. Hay que hacerles ver que son personas con facultades e iguales a las demás.

Otra visión errada que se corrige tiene que ver con las recaídas. Se les explica, de manera pedagógica, que estas son parte del proceso de recuperación y no necesariamente comportan un retroceso.

Sobre el reconocimiento y el perdón del círculo familiar o las amistades, Luis Miguel Real sostiene que el paciente debe comenzar por perdonarse a sí mismo.

Un factor importante dentro de toda terapia de recuperación de las adicciones es la esperanza. Este profesional inculca a sus consultados que el cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación asombrosa y, antes de lo que la gente se imagina, vuelve a tener esa imagen saludable que siempre le había caracterizado.

La evolución en cada individuo es diferente y el número de sesiones necesarias puede variar. En este sentido, Luis Miguel Real imparte terapias personalizadas, según los requerimientos de cada paciente.