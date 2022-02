THANNAC lanza ropa a medida, cómoda, lavable, favorecedora y sostenible

Esta vez no solo se inicia una nueva temporada. A un mes del inicio oficial de la primavera, un nuevo ánimo corre por todas partes. El final de la pandemia, las fuerzas renovadas, las ganas de reconstruir, avanzar y vivir, es lo que diferencia a este año de otros.

Por todo ello, en THANNAC se han volcado en tejidos cómodos, prendas combinables, colores brillantes, cortes limpios y tejidos con calidad. Dicen que una nueva época comienza y se tiene que notar. Aires nuevos que traen lo bueno que pasó y lo mejor por llegar.

Una nueva temporada debe ir al ritmo del cambio del tiempo, y al estímulo que supone para la gente volver hacia la luz, el calor, y el color. Y en este punto, desde THANNAC siempre insisten en que lo más difícil es cómo cambiar de ropa cada temporada, y que para este periodo de transición, el blanco y negro, solos o combinados, siempre serán la opción ganadora. El cambio de ropa de una temporada a otra, como proponen en esta firma, se debe realizar poco a poco, acompañando al tiempo y siempre tratando de vestir con estilo, ya que precisamente el estilo es, en gran medida, vestir acorde con la persona, el tiempo y el entorno.

El 28 de febrero estará a la venta la nueva colección de THANNAC, exclusivamente online, y la han llamado 'New age'. También desde ahora la marca ayudará a sus clientas a familiarizarse con el canal online, y a que le pierdan el miedo a la compra digital, que hoy en día es completamente segura.

'The THANNAC silk collection'

'The THANNAC silk collection 22' viene a continuar lo más exclusivo, lo más vendido y lo más sostenible de la marca. Las colecciones exclusivas en seda, como explican en THANNAC, empezaron a diseñarlas como un juego hace ahora cinco años, para complacer los gustos y preferencias de sus clientas que querían prendas suaves y ligeras, con mangas, amplias y muy favorecedoras. También importaba que fueran fáciles de llevar en la maleta, y en THANNAC comenzaron a diseñar su primera colección de seda en estampados llenos de color, pero pensando en poder combinarlos con tejidos lisos. El éxito fue rotundo. Sobrepasó lo esperado. Ahora, cada año, las clientas de THANNAC esperan ansiosas las novedades, y muchas de ellas atesoran estas prendas como elementos clave en su armario. La colección 'The THANNAC silk collection' es sostenible por su origen y porque transciende a la temporada, ya que puede llevarse desde febrero a octubre en España, y en zonas más cálidas, todo el año.

El primer éxito fueron los vestidos, el segundo los kimonos, y el último en el 2020 los conjuntos o pijamas. La colección en el 2021 aunó estos tres éxitos añadiendo piezas intercambiables, y la del 2022 estará lista a final de febrero, para ir, como acostumbra a hacer THANNAC, ampliándose a lo largo de la temporada con colecciones cápsula. Las prendas son ediciones limitadas, y se agotan y son reemplazadas por nuevos diseños. No se repiten.

Como todo lo que arrasa, ha sido copiado, y en THANNAC lo interpretan como que se constata el acierto y la gran aceptación de esta colección, pero saben que sus diseños son los originales y que sus clientas rechazan las imitaciones.

'The THANNAC silk collection' es exclusiva y en edición limitada, los diseños se lanzan y no se repiten, las clientas pueden estar seguras de que no se encontrarán con otro igual al que tienen. La edición limitada garantiza a las clientas que no van a ver a otras mujeres con ese diseño, porque se han producido muy pocas unidades.

El lema de la marca es: “Si eres única, tu ropa también”.