THANNAC sigue revolucionando la moda con su estilo loose

Vestir de manera cómoda pero marcando tendencia a la misma vez es algo que se debería fomentar desde todas las marcas de ropa. La gran mayoría de las mujeres no tiene unas medidas estándar, por ello, cada vez más industrias apuestan por las mujeres curvy. Esta elección ayuda a resaltar el hecho de que hay belleza en medidas fuera del estándar, y que estar delgada puede ser sinónimo de estar enferma, mientras que tener un poco de peso puede significar estar completamente sana. Todo ello, sumado al hecho de que las mujeres cada vez quieren sentirse menos esclavas de la belleza, ha provocado que la ropa loose o cómoda se haya convertido en una de las grandes tendencias del momento. Al estar cómoda, sin rigideces ni fastidios, la mujer que lleva estas prendas estará más relajada y favorecida.

Esta ropa loose es una de las opciones que ofrece la marca THANNAC en su tienda online. En ella, las mujeres que buscan máximo confort y a la vez lucir bien en todo momento, pueden encontrar prendas exclusivas o de edición limitada, que pueden ser llevadas tanto como ropa diaria, como para estar en casa y recibir a tus amigos, pero también pueden ser transformadas en outfits de lujo con zapatos y complementos adecuados. La ropa loose es una de las más demandadas en ese sentido, por combinar estilo y comodidad. Hasta ahora, la ropa que se adaptaba bien a tallas grandes era muy clásica e incluso demasiado seria. En THANNAC, han sido de los primeros en darle color y amplitud a sus diseños, para poder ofrecerlos a todas aquellas mujeres que por talla o por estilo, buscan ese tipo de imagen.

¿En qué consiste la propuesta tipo “pijama party” de THANNAC?

A raíz del confinamiento, THANNAC ha pensado en una mujer capaz de superar esta nueva normalidad sin perder su glamour, llevando vestidos, pantalones, kimonos, conjuntos, camisolas y demás prendas con estilo loose (holgado), que son cómodas y se adaptan a cualquier silueta y así esa mujer, aunque esté llenita, puede proyectar una imagen fabulosa.

En palabras de su creadora: “Llevamos 15 años vendiendo moda, ropa y complementos adaptándonos a los cambios que se van produciendo en la sociedad; así hemos pasado de vestir a la invitada perfecta, a vestir a la confinada perfecta”. Con un conjunto de seda, cualquier mujer puede estar cómoda en casa y también salir a hacer compras o incluso ir a una fiesta. Puede destacar por su estilo desde una reunión por Zoom o videollamada, hasta en el evento más fashion, con una prenda THANNAC. Una imagen cuidada desde la primera impresión y con color, es el slogan principal de THANNAC, independientemente de la talla que se utilice y de la edad que se tenga “your first impression cannot be undone”. La marca siempre ha tenido muy presente otra de sus premisas, la de que se cumplen años, pero el estilo permanece siempre.

Esta colección también es muy demandada por su versatilidad. Un vestido corto estilo kaftán de seda puede utilizarse como blusón en primavera – acompañado de pantalones ajustados o vaqueros – o solo como vestido en días de verano. Por otro lado, los kimonos de seda de colores alegres y vibrantes son perfectos para llevar con cualquier combinación, incluso con bikini o traje de baño. Esta última es la versión más cool.

Estrellas de los medios como Lydia Lozano, periodista y colaboradora del programa Sálvame (Telecinco), visten con total elegancia la moda THANNAC tanto en televisión, como en muchos de sus eventos.

Moda sostenible que traspasa fronteras

La filosofía de THANNAC es un orgullo tanto para sus creadoras, como para sus usuarias. Adquirir piezas de esta marca representa fomentar el uso de ropa elaborada respetando principios éticos que están en contra de la superproducción, y el consumismo, entendiendo que una cosa lleva a la otra. De este modo, se quiere colaborar en la lucha contra la explotación de personas y el excesivo gasto energético en el planeta. Además, tejidos como la seda y el algodón son seleccionados cuidadosamente en aras de respetar el ambiente, y siempre prefiriendo la calidad frente a la cantidad.

Este verano, THANNAC también propone vestidos de colores y cómodos a quienes descubren la posibilidad de causar sensación al vestir, ya sea en el trabajo, recibiendo a los amigos en casa, o en una salida informal, un evento elegante o, simplemente estando guapa cómodamente en casa con prendas cómodas tipo loose.