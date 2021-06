The Extreme Collection elige MiCleo&Co para celebrar su 30º aniversario

Este año la firma de ropa The Extreme Collection celebra su 30º aniversario y durante el mes de julio ha...

Este año la firma de ropa The Extreme Collection celebra su 30º aniversario y durante el mes de julio ha elegido la marca Cosmecéutica y de Alta Cosmética MiCleo&Co como invitada para esta especial celebración. Las razones de esta colaboración recaen en que ambas firmas tienen mucho en común en lo que se refiere al cuidado del detalle, la alta calidad de producto y servicio al cliente, además de un toque artesano y concepto de lujo accesible.

The Extreme Collection abrió en 2014 el que es uno de sus espacios más emblemáticos, la tienda de la calle Claudio Coello 53-55 de Madrid, espacio ubicado en plena milla de oro de Madrid, zona famosa por sus boutiques de lujo y ambiente de moda. En la tienda, la clienta no solo encontrará las más exclusivas prendas de The Extreme Collection, sino que se topará con todo un universo que refleja la esencia de la firma. La creatividad caracteriza un entorno idóneo para mostrar las camisetas y blazers exclusivas de The Extreme Collection, un espacio que se consigue gracias a las piezas de arte de diseño retro-futurista del diseñador Kike Keller y la imprenta en las paredes del artista Carlos Villoslada.

Para la celebración del 30º aniversario, la firma ha decidido contar con la participación de una de las marcas de Alta Cosmética más prestigiosas de Madrid, MiCleo&Co. Su fundadora, Margui Negrillo, ideó MiCleo&Co como una gama de productos de alta cosmética de calidad y efectiva que permita a las usuarias disfrutar de una piel sana y bella fácilmente y donde el maquillaje sea una elección, un elemento para disfrutar o ensalzar la belleza única de cada mujer, no para camuflar imperfecciones.

MiCleo&Co representa el concepto del lujo asequible: esto se debe a la cuidada selección de activos alta gama en sus productos, utilizados en protocolos médico estéticos, unidos a ingredientes naturales muy efectivos. De ahí los resultados al aplicar los productos MiCleo&Co. Desde la marca además se fomentan conceptos como la economía colaborativa y la sostenibilidad en cada una de las acciones que realizan, otros de los puntos en común con The Extreme Collection.

En MiCleo&Co, la clienta puede encontrar todo tipo de productos para conseguir una rutina de cuidado de la piel adecuada a sus necesidades, rutina que permitirá conseguir una piel excelente y mantenerla con el paso de los años. Algunos de los productos de calidad que ofrece la marca son cremas, limpiadores faciales, sérums o reparadores de ojos y boca, entre muchos otros.

Uno de los productos de MiCleo&Co que será el foco de todas las miradas durante la celebración del 30º aniversario de The Extreme Collection es la Crema Alisadora Perfeccionadora. Se trata de una crema de tratamiento facial intensivo para perfeccionar la piel y eliminar arrugas. Útil para todo tipo de pieles, puede ser usada tanto de día como de noche. Los ingredientes de la crema alisadora de MiCleo&Co permiten conseguir una piel más lisa, luminosa, hidratada y tratada en profundidad.

El prestigio de MiCleo&Co

El hecho de que la reconocida firma de ropa The Extreme Collection haya elegido a MiCleo&Co para la celebración de su 30º aniversario aporta aún más prestigio a la línea de productos cosméticos. En la página web de la firma de cosméticos, son numerosos los testimonios recogidos de clientas que ya han testado los diferentes productos de MiCleo&Co y que los recomiendan enérgicamente por la experiencia satisfactoria que han tenido con ellos.

Si bien MiCleo&Co y The Extreme Collection son marcas especializadas en sectores diferentes, hay dos puntos decisivos que las acercan de manera directa: en primer lugar, la búsqueda de la belleza única y personal de cada mujer que adquiere sus productos, y en segundo lugar, una misma filosofía de crear productos de calidad en territorio español.