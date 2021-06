The Futurotel Concept, el innovador concepto que ya tiene presencia a nivel internacional

Futurotel llega a España dispuesto a revolucionar el sector hotelero. Conseguir un hotel a bajo precio con todo el confort de un alojamiento de 5 estrellas no es tarea fácil. The Futurotel Concept llega a España para cambiar la idea, ofreciendo a sus huéspedes más lujos por menos coste. Entre los lujos más destacados se encuentran habitaciones cápsula, baños inteligentes, carta de colchón y almohadas, grifos con pantallas, wc’s inteligentes, tratos VIP, zona gaming con PS5 o jacuzzis privados, entre otros. Además de contar con unas ubicaciones inmejorables (el primer Futurotel de España se abrirá en Málaga con vistas a la Playa de la Malagueta), el edificio cuenta con un diseño futurista que no dejará indiferente al huésped y una arquitectura en sus instalaciones únicas de la mano de Pablo Muñoz y Roldán Arquitectos, equipos con una dilatada experiencia y gran profesionalidad que permitirán al público general disfrutar de una experiencia exclusiva y agradable.

¿En qué consiste The Futurotel Concept?

Actualmente, los avances tecnológicos están revolucionando el sector hotelero, ya que proporcionan mayor confort a sus clientes y mejoran la experiencia del huésped. Sin embargo, estos cambios traen como consecuencia altos costes al momento de hacer la reserva de una habitación u otro servicio en algún sitio de alojamiento. Futurotel ha tenido un gran impacto en su llegada a España, ya que proporciona una combinación de servicios de lujo y tarifas económicas. Así es, un modelo innovador con una relación calidad-precio inigualable que ya ha funcionado a nivel internacional por las ventajas que ofrece. El grupo proporciona servicios exclusivos que permiten a los clientes vivir una experiencia de un hotel 5 estrellas a precios low cost, por lo que cada vez son más las personas que eligen alojarse en Futurotel.

Servicios 5 estrellas ofrecidos por Futurotel

Lo que distingue a Futurotel de otras empresas similares es el uso de su innovador concepto para ofrecer servicios de lujo a sus clientes por tarifas económicas. Esto es posible debido a la gran experiencia con la que cuenta el grupo en gestión de hoteles. Este cuenta con habitaciones cápsula, las cuales tienen un diseño que refleja un espacio futurista y confortable. De esta manera, sus clientes viven una experiencia diferente contando con lo necesario para una noche de sueño cómoda y económica. Además, al incorporar en sus alojamientos todo tipo de elementos tecnológicos de vanguardia, consiguen dar al huésped una experiencia única e inigualable. Por otra parte, el entretenimiento no es algo que esta cadena de hoteles deje a un lado, por lo que han agregado diferentes servicios de ocio. Entre estos se incluyen salas de videojuegos con PS5, servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime, máquinas arcade, futbolín, billar y hasta la posibilidad de reservar excursiones personalizadas desde la propia TV tales como paseo en barco, o entradas para diferentes eventos.

Futurotel es una gran opción de alojamiento para los turistas que desean vivir una experiencia de lujo por un precio económico. El concepto ofrece servicios a la habitación, zona gaming, patinetes eléctricos, jacuzzi privado y otros productos de confort que no proporcionan otros hoteles similares.