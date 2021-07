The Indian Face triunfa en Europa poniendo de moda sus gafas de sol

No es nada raro ver como compañías productoras de gafas de sol extranjeras recorren el mundo entero vendiendo sus productos, pero ver una empresa española cruzar los 5 continentes y triunfar en más de 30 países, no resulta algo habitual. The Indian Face es una marca española con inspiración deportiva que ha conseguido posicionar sus productos en lo más alto a nivel internacional. Una tarea difícil de conseguir, pero que gracias al esfuerzo titánico del equipo de expertos que conforma la empresa, unida a su gran visión, se ha hecho realidad. Un buen equipo llega mucho más lejos estando unido que cualquier estrella que lo quiera hacer individualmente.

Las gafas de sol fueron creadas para mantener el cuidado y la salud de los ojos, aunque desde hace mucho tiempo, son utilizadas como uno de los complementos principales en el sector de la moda. La tienda The Indian Face pone a disposición del cliente una extensa colección de gafas de sol, con una gran variedad de modelos que se ajustarán de la mejor manera posible a las necesidades y preferencias de los usuarios. En el catálogo de gafas de sol de la firma, el cliente encontrará modelos polarizados para ir a la montaña, a la playa, para esquiar, ir a hacer deporte al aire libre, o, simplemente, para llevarlas en el día a día con un look más urbano.

¿Cuáles son los beneficios que ofrecen las gafas de sol de The Indian Face?

En The Indian Face ofrecen gafas de sol para hombres y mujeres, confeccionadas a partir de los más altos estándares de calidad y con excelentes precios. La marca The Indian Face se enfoca no solo en ofrecer a los clientes modelos creativos y diseños únicos que mejoren la estética de las gafas, sino que también busca garantizar la protección de los ojos con filtros que los cuidan de los rayos UVA. Las gafas tienen lentes polarizadas, protección UV400 y son CAT.3, por lo que presentan un nivel de filtrado de luz intermedio que otorga versatilidad y las hace idóneas para llevar en cualquier momento del día.

Las gafas de sol polarizadas de la compañía proporcionarán una mayor nitidez y un mayor nivel de contraste al usuario, además reducen el cansancio y la fatiga visual, al proporcionarse un coloreado natural y primigenio.

Diferencias entre las gafas de sol The Indian Face y las de otras marcas

Una de las principales características que diferencian a esta marca de otras es su dedicación, profesionalidad y preocupación por las necesidades de los clientes. Para mejorar la calidad de sus productos, la empresa, en apoyo de su equipo técnico, ha logrado incorporar nuevas aplicaciones tanto a las monturas como a las lentes. Esto trae como resultado la creación de gafas de sol de diseños únicos y excelente calidad. Gracias al uso de nuevos materiales, los clientes podrán adquirir un producto económico que les protege de los daños que puedan causar los rayos solares.

Las gafas de sol de The Indian Face se han convertido en una de las mejores opciones de compra para los clientes que desean comprar unas gafas de sol. El éxito de la empresa en el comercio electrónico ha permitido que esta comercialice actualmente sus productos en más de 30 países de España, América, Asia y Oceanía.