The Marketing Nation: empresa experta en crear un e-commerce rápido

En los últimos años, internet ha demostrado ser un espacio de ventas efectivo y capaz de llegar a muchas personas....

En los últimos años, internet ha demostrado ser un espacio de ventas efectivo y capaz de llegar a muchas personas. Con la llegada del COVID-19, un gran número de organizaciones ha decidido apostar por la vía online, mediante la creación de plataformas e-commerce. El comercio electrónico permite a las empresas tener un sistema de venta en el que los clientes pueden adquirir los productos en línea y en cualquier momento del día. Se trata de una alternativa que consigue atraer un mayor número de clientes, ofrecer los catálogos de productos y garantizar una experiencia de compra más rápida, cómoda y eficiente.

En los negocios resulta muy importante no perder tiempo y, si las empresas quieren posicionarse en el mercado online y estar a la misma altura que la competencia, es necesario contratar a profesionales del sector del marketing digital que los ayuden a crear un e-commerce rápido. Empresas como The Marketing Nation ofrecen servicios especializados en desarrollo web y marketing que ayudan a los clientes a crear espacios digitales rentables en poco tiempo. Durante los diez años que lleva The Marketing Nation en funcionamiento, la agencia ha trabajado con algunas de las marcas más importantes del mundo.

Ventajas de crear un e-commerce rápido

Tener una página web corporativa en internet ya no es suficiente para una empresa. En la actualidad, resulta necesario ofrecerle a los clientes un método de compra rápido y seguro que les permita comprar el producto que desean en menos tiempo y desde la comodidad de casa. Crear un e-commerce rápido y funcional es posible gracias a la empresa The Marketing Nation.

Las ventajas de usar Shopify además del know-how de The Marketing Nation, es que permite a las empresas lanzar su e-commerce totalmente apto para Google y SEO listo nada más lanzarse. Los conocimientos de The Marketing Nation posicionan la tienda online orgánicamente nada más estar live generando visibilidad y ventas desde el lanzamiento. Los profesionales de The Marketing Nation tienen la capacidad de terminar un e-commerce en 72 horas, en el caso de ser un catálogo de aproximadamente 30 productos. Si un cliente desea un e-commerce más grande, el tiempo en acabar la página web variará en función de la cantidad de productos que el cliente desee incluir en el catálogo y el número de idiomas a lanzar. The Marketing Nation actualmente trabaja en español, inglés, sueco, italiano, francés y danés.

Además de crear un e-commerce rápido con Shopify, The Marketing Nation proporciona un servicio completo de 360º, donde el cliente puede encontrar algunos de los siguientes servicios de marketing: estrategias de inversión en medios y marketing de contenidos, branding de marca, redes sociales, relaciones públicas, investigación de mercado, etc. Cualquier necesidad que tenga un cliente en relación al marketing puede ser gestionado por The Marketing Nation de manera exitosa.

The Marketing Nation, una agencia con presencia y prestigio a nivel internacional

La oficina central de The Marketing Nation se encuentra en Marbella, desde donde el equipo de profesionales da servicio a clientes de todo el mundo: España, Suecia, Francia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Canadá, Estados Unidos y muchos otros. El prestigio de la compañía se puede medir en su presencia internacional, puesto que cuentan con oficinas asociadas en Dubái, Londres, Chicago y Madrid.

Contratar los servicios de una empresa como The Marketing Nation es una opción muy recomendada para aquellos clientes que tengan el objetivo de crear un e-commerce rápido y rentable en el menor periodo de tiempo posible. El equipo de profesionales de la compañía cuenta con los conocimientos y experiencia suficientes para lanzar un negocio al siguiente nivel.