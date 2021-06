The Soft Cheek: diseño de joyas con gemas auténticas naturales

A la hora de conseguir el look perfecto, muchas mujeres optan por un complemento como las joyas. Los profesionales que...

A la hora de conseguir el look perfecto, muchas mujeres optan por un complemento como las joyas. Los profesionales que trabajan en el diseño de joyas son personas con una capacidad creativa e imaginativa que les permite ir más allá, buscando en cada piedra o material aquel elemento clave que consiga realzar la elegancia y la visión de la mujer que los lleva. A la hora de diseñar joyas, se requiere un trabajo impecable, proporcionado y capaz de ofrecer el equilibrio perfecto entre la estética y la funcionalidad de una pieza. Esta combinación se logra en múltiples ocasiones a través del diseño de joyas adornadas con gemas auténticas naturales. Una gran variedad de este tipo de anillos se puede encontrar en la tienda The Soft Cheek, especializada en el diseño de joyas con gemas naturales. La empresa fue fundada por la emprendedora Assil Mesleh.

A través de su trabajo, la marca The Soft Cheek consigue que cada joya sea una expresión única. Realizan diseño de joyas a medida, acompañadas de diseños únicos y propios hechos en plata de ley 925 o en baño de oro o rodio, que reflejan diferentes temáticas de acuerdo a las piedras seleccionadas.

Auténticas gemas naturales adornan los anillos de The Soft Cheek

Un anillo adornado con piedras preciosas es sinónimo de joya exitosa. En The Soft Cheek, la clienta podrá encontrar infinidad de diseños confeccionados a partir de una extensa variedad de gemas naturales: topacio, granate, peridoto, espinela, cuarzo ahumado, citrino, circón y muchas más. Cada una de estas transmite unas vibraciones y frecuencias moleculares diferentes, mientras que una gema como el topacio mejora la memoria y las habilidades de comunicación, otras como el circón atraen riqueza, alegría, amor, y mejoran la sabiduría, la autoestima, la confianza y la armonía.

En el amplio catálogo de anillos con piedras preciosas de The Soft Cheek, la clienta podrá encontrar su anillo ideal. Se trata de diseños únicos que aportarán a la mujer el accesorio perfecto para todos sus looks. Actualmente, la tienda distribuye pedidos a todo el mundo y de manera gratuita a toda la Unión Europea. Asimismo, las clientas que se unan a Soft Cheek VIP podrán disfrutar de un 10% de descuento, a la misma vez que tendrán el privilegio de ser las primeras en saber sobre rebajas, nuevas colecciones, etc.

Lo que empezó siendo un sueño para su fundadora Assil Mesleh se ha convertido en un gran proyecto de éxito

The Soft Cheek es un proyecto que nace en Dinamarca, de la mano de su fundadora, Assil Mesleh. Su capacidad de emprendimiento la ha llevado a día de hoy a contar con una marca que brilla por sus productos únicos. Tras vivir en un país como Dinamarca, caracterizado por una sociedad que usa joyas auténticas y duraderas, Mesleh tuvo la gran inspiración de ofrecer un espacio para todas aquellas personas que quieran darse un pequeño capricho con joyas de buena calidad y piedras preciosas auténticas.

The Soft Cheek solo utiliza hermosas gemas naturales, para garantizar en todo momento la satisfacción de las clientas y que sientan que estas brillantes gemas preciosas aportan a su vida diaria un importante sentido. En The Soft Cheek, la clienta encontrará diseños elegantes y que nunca pasan de moda.