The Takeover: Trikkobrand renace con su nueva colección

La marca Trikko, creada por los hermanos Moad e Ibrahim, está en constante evolución y este año presenta la nueva colección, The Takeover. Es preciso remarcar que la renovación del catálogo no solo se trata del lanzamiento de nuevas piezas de ropa.

La nueva gama es solo la punta del iceberg de un cambio estructural creado para reforzar los objetivos genuinos de la marca. De este modo, se mantiene la esencia streetwear en los diseños, pero con un toque mucho más elegante y fashion que el resto de colecciones.

Como el Ave Fénix

Tras dos años en el mercado, los creadores de Trikko decidieron dar un giro de 360º a la marca en 2020. Después de participar en varios eventos y comercializar bastantes prendas, Ibrahim y Moad se dieron cuenta de que ya no se identificaban con el producto que estaban elaborando. El diseño de la ropa y la idea de crear una buena prenda siempre ha sido el epicentro de la marca, dejando en un segundo plano las producciones masivas o de mala calidad. Por otro lado, comprendieron que tanto el poder adquisitivo como el valor que se daba a las marcas independientes fuera de España eran mucho mayores que los del país. Por este motivo decidieron dar un paso hacia la internacionalización empezando de cero. De este modo nació la colección The Takeover, representada por el Ave Fénix. Con una marca ya construida, “resurgimos de nuestras cenizas”, afirman los hermanos.

The Takeover: la misma esencia, más elegancia

Para la elaboración de la nueva colección se ha mantenido la idiosincrasia de Trikko. En ese sentido, se han mantenido mensajes inspiradores o reivindicativos en las prendas como “thanks for nothing” o “winning is the only option”. Aun así, se ha querido mostrar una imagen mucho más elegante y fashion, sin olvidar la esencia del streetwear.

Además de las clásicas camisetas con el logo de Trikko estampado a lo ancho del pecho y la del motivo Ave Fénix, en esta nueva colección resalta una elegante propuesta de chaquetas tipo bomber, confeccionadas con nylon, con cremallera bidireccional, tela acanalada en cuello y puños y el logo de Trikko bordado, con un impactante efecto mate.

Otras de las prendas que han causado sensación entre los clientes son los conjuntos de camisa y pantalón elaborados con tela de jean, en tonos blanco y negro, con bolsillos en ambas piezas y detalles en PVC que marcan la diferencia. Además, el catálogo también cuenta con complementos como anillos.

El catálogo online muestra decenas de opciones para los rebeldes, soñadores y amantes de la música y la ropa urbana de todo el mundo. Esta nueva colección en que se basa la nueva identidad de Trikko es la llave para llevar la marca al próximo nivel: ser internacionales y formar parte de los mejores retailers.