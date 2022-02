THE TOPTOP, la tapa para latas que hará que tus bebidas no pierdan su chispa

Usualmente, sobre todo en reuniones con amigos, casi siempre ocurre que alguien abre una lata y después no bebe todo el contenido. Anteriormente, esto suponía tener que tirar a la basura la lata abierta y malgastar la bebida.

Ahora, con THE TOPTOP, es posible guardar los envases en la nevera para aprovecharlos en otra ocasión. Las bebidas no perderán el gas, porque THE TOPTOP es una ingeniosa tapa para latas que no solo evita que el líquido se derrame, sino que también mantenga el gas durante días.

La tapa para latas THE TOPTOP

El funcionamiento de THE TOPTOP es muy sencillo. La tapa se engancha a la anilla de la lata logrando un cierre hermético que permite tanto consumirla poco a poco, como transportarla sin la posibilidad de que se derrame su contenido. Para poder usarla en cualquier momento, es posible incorporar la tapa a un llavero. Así, estará siempre a mano. Además, viene con una lengüeta desmontable que puede ser utilizada como ficha para el carro de la compra en el supermercado.

Otra opción es engancharla a la nevera o a cualquier superficie metálica, ya que está imantada. Precisamente, al colocar la tapa, se pueden guardar las bebidas en la nevera sin que pierdan las burbujas y sin que absorban olores, ya que el cierre es completamente hermético. El líquido se mantiene en perfectas condiciones durante al menos tres días.

THE TOPTOP es un artículo muy económico y no hay una cantidad mínima para hacer los pedidos aunque, en función del número que se pida, es posible obtener precios especiales. La tapa para latas es reutilizable, ya que es de plástico, el cual se puede personalizar con una gota de resina para incorporar el logo de una empresa, un producto, un nombre o una foto. Para una mejor experiencia, también es posible poner gotas de resina olfativas, satinadas, fluorescentes y con relieve.

Cómo usar THE TOPTOP y cuáles son sus ventajas

El uso de la tapa para latas es muy sencillo. Por un lado, su mecanismo sirve para abrir la lata y, por otro lado, para cerrarla. Para ello, simplemente hay que insertar el producto nuevamente en la pestaña de metal, girarlo y colocarlo en la abertura. Se puede cerrar el envase tantas veces como se desee.

El cierre hermético impide la entrada de insectos, gérmenes y bacterias, además previene cualquier tipo de derrame.

Con la tapa para latas THE TOPTOP, ya no se desperdiciarán más latas medio llenas.