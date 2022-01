La tienda Apple de segunda mano con productos a un precio mucho más bajo, AppleShop

Comprar un equipo Apple nuevo suele suponer un desembolso grande. A pesar de esto, quienes desean adquirir un producto de alta gama de esta reconocida marca pueden encontrar en el mercado de segunda mano es una excelente opción.

AppleShop dispone de una gran variedad de accesorios y repuestos para la reparación de los equipos que pueden adquirirse a través de su página web. Además, cuenta con una tienda Apple de segunda mano con precios muchos más bajos que la competencia.

En su catálogo, manejan una gran variedad de inventario y diversas especificaciones para que el cliente elija la que más se ajuste a sus necesidades.

¿Qué recomendaciones se pueden seguir a la hora de comprar dispositivos de segunda mano?

Es importante tener en cuenta algunos detalles a la hora de comprar cualquier producto usado. Al recibir el producto, es necesario comprobar su estado y, en el caso de tener alguna irregularidad, debe notificarse de inmediato al establecimiento, ya que los productos reacondicionados deben tener un período de garantía.

También es fundamental exigir un comprobante de pago que justifique la transacción, sobre todo si se realiza entre particulares, ya que sin este justificativo, no procede los derechos de reclamación. Asimismo, debe investigarse la reputación del vendedor y desconfiar de fotos raras o de precios muy bajos. Esto generalmente ocurre cuando los productos no están en buen estado o no son originales.

Con relación a esto, AppleShop garantiza la comercialización de productos 100 % originales, de segunda mano y con excelentes condiciones y garantía de funcionamiento.

Equipos y repuestos de segunda mano

Aunque Apple tiene en su tienda oficial una sección de productos reacondicionados, existen otras alternativas válidas que otorgan las mismas garantías a un coste menor. De hecho, estas opciones muchas veces ofrecen más variedad de productos de todo tipo: iPhone, iPads, iPods, AirPods u ordenadores Mac de diferentes generaciones.

Los profesionales de AppleShop cuentan con la experiencia para la revisión y la restauración de los equipos. Para generar confianza en sus clientes, cada producto tiene una garantía, por un período determinado de tiempo, que cubre cualquier irregularidad relacionada con el servicio técnico prestado.

En su página web, disponen de equipos de segunda mano en excelentes condiciones y repuestos originales para la reparación de cualquier producto, con precios competitivos. En su tienda online, tienen varias opciones de pago seguras para que el cliente seleccione la de su preferencia y, desde el momento del pedido, se gestiona el envío con estrictas medidas de seguridad para que sea recibido en excelentes condiciones.