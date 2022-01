La tienda online de tés ecológicos Replantea

El té es una bebida originaria de China y mundialmente consumida por su agradable sabor y propiedades medicinales.

Se prepara con hojas recogidas directamente de la planta que posteriormente se secan. Hay regiones donde el uso de pesticidas y fertilizantes no está regulado como se hace en España y en otros países de la Unión Europea, por lo que las plantas contienen gran cantidad de sustancias nocivas.

La tienda online Replantea nace con el objetivo de ofrecer productos totalmente saludables, por eso, distribuye exclusivamente tés ecológicos con certificado de agricultura ecológica, el cual garantiza que todos sus ingredientes se han cultivado de forma natural.

Un proyecto con certificado de calidad

El té es conocido por tener un exquisito sabor y por los múltiples beneficios que aporta a la salud, por lo que es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Replantea es una tienda online de tés ecológicos que cuentan con el certificado de agricultura ecológica que acreditan la calidad de estos. Las elaboraciones de sus tés se llevan a cabo con productos selectos y naturales que no contienen sustancias contaminantes como pesticidas. Además, se encargan de distribuir el té a granel, que no contiene aditivos ni azúcares, sino que su sabor proviene de las propias hierbas y plantas. Se trata de una presentación de té natural cuyas hojas no están trituradas y a simple vista las personas pueden evidenciar el olor, color y tamaño de las hojas. El té a granel, al ser menos manipulado que el té en bolsa, permite mantener mejor las propiedades beneficiosas para la salud.

Infinitas variedades de tés ecológicos

En la tienda online Replantea solo trabajan con productos ecológicos para elaborar una gran variedad de tés e infusiones que no contienen aditivos ni sustancias químicas contaminantes. Esta es una de las características que define la marca, la cual se impulsó por parte de los empresarios granadinos Eli y Fran, quienes tuvieron la iniciativa de llevar a las presentes y futuras generaciones productos que contribuyan a una vida saludable.

Entre los ingredientes naturales y sostenibles que utilizan para sus tés e infusiones se encuentran hierbas, frutas deshidratadas, especias, etc. Con estas consiguen preparar diversas variedades de tés ecológicos como el té verde, la bebida más popular en Asia y la más consumida en Japón y en China. Este té se caracteriza por sus propiedades antioxidantes y bajos niveles de cafeína.

También ofrecen el té negro, blanco, rojo y azul, los cuales tienen propiedades medicinales y son de agradable sabor. Además, la tienda online comercializa otros productos como accesorios para té e infusiones, packs de tés y cajas regalo.

Replantea ofrece una gran variedad de esta bebida 100% ecológica a granel que no contienen aditivos, azúcares ni sustancias contaminantes. Estos tés orgánicos son de sabor y aroma agradable y permiten conservar mejor sus propiedades saludables.