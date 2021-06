Tu Tienda de Videojuegos cuenta con el Rust Day One Edition y Subnautica Below, los videojuegos que están siendo tendencia este año

Con el avance tecnológico en consolas como la PS5, la XBOX o la Nintendo Switch y títulos de éxito, la industria de los videojuegos incrementa su popularidad cada año. Tu Tienda de Videojuegos se establece como una tienda con un amplio catálogo de productos con precios competitivos y un servicio de entrega a toda España en un plazo de 24/48 horas. Además posibilita que las personas puedan acceder a pre-lanzamientos para reservar su videojuego favorito antes de llegar a las tiendas. Entre estos se encuentran Rust Day One Edition y Subnautica Below, videojuegos que están siendo tendencia este año.

Acceso a pre-lanzamientos de los mejores juegos del mercado

Para muchas personas, adquirir un juego en pre-lanzamiento no es tarea fácil, especialmente en pueblos pequeños. Sin embargo, por medio de la web Tu Tienda de Videojuegos, se puede hacer. Esta es una plataforma de confianza que da al público la posibilidad de comprar juegos antes de que estos aparezcan en otras tiendas. Para ello cuenta con un sistema de reserva y envío, por medio del cual el cliente podrá recibir el juego el mismo día de lanzamiento.

La web recibe información de primera mano de los próximos lanzamientos y los publica. Es decir, que a través de ella se puede, por ejemplo, reservar juegos que están a punto de salir, tales como Mass Effect Legendary Edition Xbox Series X, Resident Evil VIIIage PS5, Subnautica Below Zero Xbox Series, Brigandine: The Legend of Runersia, Rust Day One Edition PS4, entre otros.

Consolas y accesorios

En esta tienda online no solamente se pueden encontrar los últimos juegos del mercado, a precios muy competitivos, sino que además cuenta con otros productos relacionados con la industria de los videojuegos. Por ejemplo, en el apartado de consolas, el cliente puede acceder a algunas, como la PS5, PS5 versión digital y PS4 en distintas versiones. También está disponible la Xbox en su serie One, S y X. Adicionalmente, se pueden encontrar otras como Nintendo Switch y consolas retro. Uno de los productos más vendidos en la web son los accesorios para diferentes tipos de consolas. Por ejemplo, se pueden encontrar mandos Dualsense, bases de carga para controles, auriculares, mandos a distancia, cámaras HD para PS5 y cables HDMI. También se incluyen accesorios para quienes juegan en PC, tales como teclado y mouse gamming o auriculares.

Es recomendable para quienes quieran estar al tanto de próximas fechas de lanzamientos para distintos juegos, que visiten la tienda online regularmente o accedan a cualquiera de sus redes sociales.