Tierno Centella Abogados, asesoría acerca de la incapacidad en todas sus versiones

El desarrollo de la actividad laboral implica un estado de salud idóneo para asumir cada jornada con entereza y tesón. Cuando existe un impedimento, afección o circunstancia que aminora el bienestar e imposibilita ejercer el empleo integralmente, es común que llegue el temor debido a lo que pueda ocurrir en este contexto.

La depresión es un trastorno mental que afecta el ánimo, las emociones y los sentimientos, y que puede constituir un causal de incapacidad. Tierno Centella Abogados presta servicios de derecho especializado en materia laboral, asesorando y llevando a buen término procesos de incapacidad permanente absoluta y más tipos de inhabilidad.

¿Cómo solicitar una incapacidad permanente?

Bajo la legislación española, cualquier persona con una enfermedad común que no le permite trabajar correctamente puede solicitar a la Seguridad Social una calificación de incapacidad. Esta se efectúa mediante el relleno del formulario oficial de solicitud de incapacidad permanente, acompañado de la documentación exigida. Para consolidar dicha diligencia es recomendable asesorarse con abogados expertos que permitan dilucidar la situación y, consecuentemente, llegar a una solución.

De acuerdo al problema se puede adherir a un tipo de inhabilidad. Existen cuatro: incapacidad parcial, ligada a la no-realización de determinados quehaceres; incapacidad total, que indica que no hay posibilidad de desempeñarse en la profesión habitual; incapacidad absoluta, que manifiesta que no hay manera de ejecutar ningún tipo de trabajo; y la gran invalidez, que denota la necesidad de asistencia por parte de otra persona, ya que el inhabilitado no puede hacer acciones cotidianas y rudimentarias.

Esta norma tiene en cuenta diversos tipos de enfermedad, incluidas las relacionadas con la estabilidad mental, así que la depresión no está tratada como de menor trascendencia. De hecho, se trata de una cuestión de salud pública que es reconocida como causa de dificultad para laborar efectivamente.

¿Cuánto aumenta la pensión por incapacidad permanente con la Reforma Laboral 2022?

Con la puesta en marcha de la reforma laboral de 2022, la pensión por incapacidad permanente ha subido 24,85 euros al mes, lo que la ubica en 1.018,96 euros mensuales frente a los 994,11 que se pagaron en 2021.

Sin embargo, cada tipología recibe una paga diferente. Para la incapacidad parcial, se propician 24 mensualidades de la base reguladora que no puede ser menor a 33 %. En el caso de la incapacidad total, sube 20 % a partir de los 55 años y su base reguladora es del 55 %. En tanto, la incapacidad absoluta recibe el 100 % de su base reguladora, mientras que la gran invalidez se concreta dando a la base reguladora el porcentaje de la incapacidad total o absoluta, más un complemento.

En Tierno Centella Abogados, hay un equipo de especialistas con más de 20 años de experiencia siendo pioneros en sentencias de incapacidad a lo largo y ancho de España. Se encargan de todos los trámites jurídicos y ofrecen la orientación más acertada a cada caso.