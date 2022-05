Para todo tipo de cabellos, Sir Fausto ofrece productos de peinado masculino

A veces a los hombres se les asocia con una mayor despreocupación en cuanto al cuidado del cabello se refiere, sin embargo, cada vez son más los que buscan llevar un peinado fresco, moderno, con textura y definición y que también perdure durante el día.

A consecuencia de esto, cada vez hay más oferta de ceras para el pelo, pero hay que saber identificar cuál es la cera correcta para cada cabello.

Sir Fausto es una marca de cuidado masculino que, a través de su página web y de forma presencial, ofrece productos para el hombre, como las ceras para el pelo. Esta ayuda a crear looks masculinos impactantes, dependiendo del tipo de cabello de cada cliente. Tienen un amplío abanico de productos y ofrece productos para pelos grasos, finos, gruesos y ondulados.

Las ceras especiales para ser usadas por personas con todo tipo de cabellos

Sir Fausto ofrece soluciones para todo tipo de cabellos. Para el cabello graso, la marca ofrece Hybrid Clade Pure, un producto que mantiene el brillo a raya porque deja un acabado mate. Está elaborado con arcillas naturales que controlan el exceso de grasa y dejan el cabello más suave. Para el cabello fino, Sir Fausto promociona Old Wax Suave, elaborado a base de agua y con una fijación baja, gracias a la que se consigue con facilidad cualquier peinado. Esta cera no deja el cabello pesado ni genera residuos grasos. Asimismo, para el cabello normal, Sir Fausto recomienda usar la pomada Old Wax Fuerte, la cual tiene una alta fijación y proporciona un brillo natural al pelo. Con ella se mantiene el peinado intacto en el transcurso del día y, gracias a sus ingredientes naturales, el cabello permanece hidratado.

Otras ceras que embellecen el cabello masculino

Para el cabello grueso se comercializa Old Wax Extrafuerte, que hace que los peinados duren durante más tiempo sin dejar una sensación pegajosa. Además, para el cabello ondulado, Sir Fausto ofrece el Hybrid Mousse Pure, un producto que brinda volumen y forma y no deja residuos pegajosos en el cabello.

Por otra parte, las fórmulas magistrales como las ceras para el cabello, son un secreto de familia que, a través de los siglos, Sir Fausto ha aprendido a custodiar e incluso a perfeccionar.

Esta marca tiene como objetivo recuperar lo mejor del legado que heredó de sus ancestros y adaptarlo al presente, para suplir los requerimientos y las preferencias del hombre actual.

En definitiva, Sir Fausto es la tienda de productos de cosmética masculina que otorga una experiencia original de cuidado y bienestar, gracias a las ceras de origen vegetal que comercializa para todo tipo de cabellos masculinos.