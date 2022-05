Tours autoguiados por GPS para descubrir Barcelona de la mano de LYNX y su alquiler de patinetes eléctricos

Uno de los problemas a los que se enfrentan muchos turistas es el agotamiento de pasar horas caminando de un lugar a otro. O enfrentarse a las tarifas y limitaciones del transporte público. Ante esta situación, el patinete eléctrico se convierte en una gran opción para los visitantes, ya que pueden desplazarse de un lugar a otro, planificar las rutas e ir visitando lugares a su propio ritmo, a través de un vehículo ecológico, plegable, ligero y fácil de usar.

El desplazamiento por sitios turísticos puede ser aún más placentero si se cuenta con un servicio de renting con modelos de alta calidad. LYNX es una empresa que ofrece alquiler patinete eléctrico Barcelona para turistas con servicio de tour autoguiado por GPS, que contiene las mejores rutas y recomendaciones para visitar la ciudad.

La mejor opción para recorrer Barcelona de manera independiente

Barcelona es, por excelencia, uno de los destinos que más turistas atrae durante todo el año en España. Como parte de los esfuerzos para garantizar que los visitantes tengan la mejor experiencia posible, en la ciudad se han establecido normativas en cuanto a la circulación de los patinetes eléctricos, garantizando mayor seguridad para los conductores, convirtiéndose de esta manera en una alternativa de traslado segura, rápida e independiente.

Viajar y hacer un recorrido por la capital catalana con un patinete eléctrico le otorga la oportunidad al turista de administrar su tiempo, planificar su propia ruta, desviarse de ella y parar cada vez que lo desee. Otros beneficios es que a diferencia de un coche o una moto, alquilar un patinete eléctrico es mucho más asequible, no consume combustible, no genera emisiones y no es necesario buscar ningún aparcamiento. Empresas como LYNX ofrecen un servicio de alquiler de patinete eléctrico autoguiado en el que, gracias a la tecnología GPS del smartphone del turista, se puede descargar un mapa interactivo de la ciudad en el que se muestran en tiempo real las mejores recomendaciones en cuanto a restaurantes, locaciones de interés o sitios culturales que se pueden visitar.

El servicio también incluye tres tipos de rutas turísticas que se pueden elegir a gusto del usuario. La primera, el tour playero en el que se pueden explorar zonas costeras y el hermoso litoral Barcelonés. También está la ruta modernista, en la que se puede visitar el casco antiguo de la ciudad. Por último, el recorrido contemporáneo, donde se pueden ver las imponentes arquitecturas de la Ciudad Condal.

Alquiler de patinete eléctrico a precios flexibles

Algo que distingue el servicio de LYNX son las tarifas de sus servicios, ya que por solo 25 euros se puede disfrutar de 24 horas recorriendo la ciudad sin límites. Ofrece tres tipos de patinetes de buena calidad y con diferentes velocidades a elegir (máximo 25km/h debido a regulaciones) según las preferencias del cliente. Todos los planes incluyen una pequeña mochila con el cargador y el casco. Asimismo, se pueden agregar complementos para mejorar la experiencia de los conductores como soporte para móvil o candados con alarmas.

La empresa hace entregas a domicilio de lunes a viernes dentro de Barcelona y dispone de descuentos por mayor cantidad de días alquilados. Para utilizar sus servicios, los clientes pueden acceder a su página web o visitar sus céntricos locales físicos ubicados en Passeig de Sant Joan 63 o en Carrer del Comte d’Urgell 16, en Barcelona.