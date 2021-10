Trascender a la venta es posible con THANNAC

La marca de moda THANNAC consideró que el momento de dar el salto había llegado. Todo se transformó en marzo del 2020, cuando el mundo se paró y tuvo la oportunidad de pensar y escuchar el rumor que se había convertido en grito.

En THANNAC llevan desde 2007 vendiendo en Milán artículos de grandes marcas, con muy poco uso o sin estrenar. Siempre han existido los artículos que se utilizan para publicidad, los que se regalan por compromiso y no gustan, lo que se compra compulsivamente y sigue en el armario con la etiqueta colgando… Cristalbluebell presenta originales de grandes marcas garantizados con gran éxito desde el 2007.

Ahora en el 2021, se impone esta forma de consumir moda, convirtiendo el armario en bidireccional. Comprar prendas de buena calidad, en lugar de prendas baratas de mala calidad, como se ha hecho en el pasado lustro. Hacer limpieza y regalar lo que no se usa, lo malo, lo pasado de moda, para empezar una nueva vida con mente abierta, es una cosa que apetece.

Sentirse tan bien al comprar cosas que ya están hechas, que no consumen nada, que son artículos de gama alta y a unos precios increíbles, es lo que nos propone la marca THANNAC para esta nueva era y alegan que todos lo vamos a agradecer. También argumentan, que hay que dejar fuera todos los prejuicios, ya que lo que vende THANNAC en su nueva línea de negocio está todo nuevo y perfecto. No hablan de la venta de ropa usada como hasta ahora se entendía. Es nuevo, pero no es primera mano y lo han llamado en THANNAC - Second New -.

Cuando dentro de unos años se piense en el consumismo tan atroz que ha habido en últimos años del siglo XX y los veinte primeros años del siglo XXI, dicen en THANNAC que les va a parecer increíble cómo han sido capaces de caer en eso.

Comprar ropa de segunda mano nueva, era el futuro, pero ahora también el presente.

En THANNAC han comprobado que a las mujeres les gusta reciclar, porque desde todas partes reciben felicitaciones por haber optado tan pronto (año 2019) por reciclar, vender menos, pero de más calidad y, así, colaborar a cambiar los hábitos tan consumistas que ahora se tienen. Con libertad y con respeto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero desde THANNAC se invita a probar este método.

Hay mucha gente que piensa que es fácil, pero no lo es. Muchas seguidoras de THANNAC no entienden bien el mensaje. El reciclaje y la economía circular tienen que ver con el origen, uso y fin de los productos. Tienen que ver con unos hábitos de consumo responsables.

En la medida en la que THANNAC pueda colaborar con la difusión de este mensaje, lo va a hacer. Esta marca de ropa sabe qué comprar y vender, reciclar, adelgazar el armario y comprar solo aquello que le apasiona a una, va a hacer a la persona más feliz. Se trata de saber elegir.

En ese sentido, Instagram también lo devora todo. Desde THANNAC animan a todos los usuarios a reeditar publicaciones pasadas, ya que exponen que no puede ser que una publicación dure una micra de segundo. En otoño los días aún son muy largos, los paisajes espectaculares y la ilusión por esta nueva etapa es muy grande.

En THANNAC se cree que realizar una actividad comercial y productiva, debe estar en consonancia con la contribución a la mejora de la sociedad, ayudar a los clientes es una gran satisfacción, la relación con ellos debe trascender de la venta. Todas las empresas tienen clientes y cuando se está cerca de alguien se puede transmitir, por eso esta marca de moda española dice que, además de la actividad comercial, deben aprovecharse los vínculos con los clientes. Eso ha sido el comercio a lo largo de la historia, un medio para intercambiar cultura, difundir avances, y llevar un producto desde un sitio donde abunda, a otro donde escasea.

También en THANNAC están seguras de que las fórmulas mágicas no existen, sino que la magia la tiene uno mismo, por lo que hay que trabajar para generar riqueza y para tener dinero con el que conseguir cosas, pero también empatizar con los clientes, establecer relaciones que trasciendan más allá de la venta. Seducir es una palabra con un gran contenido. En moda, lo que más se tiene presente, es el arte de la seducción.

Siempre triunfa el estilo

El estilo no siempre tiene que ser sofisticado o con grandes accesorios o bolsos de grandes marcas, aunque en THANNAC las adoran. De hecho, el último desfile de Chanel en el que han permitido coreografía y risas a las modelos, además de que las modelos han vuelto a ser mujeres, es la última expresión de la revolución que está teniendo lugar en el mundo de la moda, de arriba a abajo. Y eso tiene muchas lecturas, pero desde esta marca destacan esta porque ya han expuesto que las grandes marcas fueron las primeras que alertaron del mal rumbo que había tomado la industria de la moda. Ahora Chanel, a través de este back through, quiere acompasar su paso a todos los cambios que están sucediendo en la sociedad y eliminar, seguramente para dar ejemplo, sus espectaculares desfiles que escenificaban hasta el año pasado.

THANNAC adora Chanel, no solo porque Cristalbluebell fue modelo de la marca, sino porque de todos los grandes diseñadores con la que ha desfilado, Chanel es la que más femenina le parece y con diseños muy diferentes y es una de las grandes marcas que más ha colaborado en que la moda no se devore cada temporada, sino que se apueste por la calidad y la moda con sentido.

Chanel y las grandes marcas de moda son mucho más que cadenas de venta de moda, trascienden más allá de la venta y en THANNAC piensan que eso debe extenderse a toda las marcas de moda, grandes o pequeñas y THANNAC ya está en ello.