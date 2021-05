El trasplante capilar en España gana popularidad en los últimos años tras mejorar los precios y las técnica aplicadas

Una práctica cada vez más popular entre hombres españoles que presentan calvicie es recuperar el pelo perdido a través de...

Una práctica cada vez más popular entre hombres españoles que presentan calvicie es recuperar el pelo perdido a través de un trasplante capilar. El principal tipo de alopecia existente es la que conocemos como alopecia androgénica y está ligada, principalmente, a factores genéticos.

La alopecia androgénica se produce por una presencia excesiva de la enzima 5-alfa-reductasa que provoca que se sintetice más dihidrotestosterona de lo normal y ataca a los folículos pilosos para debilitarlos progresivamente hasta que mueren y hacen que el pelo no vuelva a salir más. No obstante, no es el único factor que influye en este tipo de alopecia, también influyen factores como el estrés o malos hábitos como fumar.

Las Clínicas Dr. Pelo, especializadas en transplante y medicina capilar, son una de las mejores opciones para realizar los tratamientos de injerto capilar y tratar de corregir los problemas de pérdida de pelo.

Situación en España

España es el segundo país del mundo con más casos de alopecia, únicamente superado por la República Checa, pues según los últimos estudios en el mundo, el 42,6% de los españoles sufre alopecia.

Los tratamientos de injertos capilares han experimentado una gran evolución en los últimos años en España, consiguiendo subsanar los problemas relacionados con la ausencia de clínicas de medicina capilar, la poca profesionalización del sector y el desconocimiento de los resultados de estas operaciones por parte de los ciudadanos. Ello, unido a los avances tecnológicos en las técnicas y el aumento de la oferta de clínicas que realizan el tratamiento ha provocado que el trasplante capilar haya tenido un aumento de popularidad en los últimos años. De este modo, en 2020 se produjo un aumento del 300% en operaciones de este tipo respecto al 2019, gracias, en parte, a que se evitó que la gente viajara a países dónde se realizaban estos tratamientos y prefirieron quedarse en España para realizarlo.

En relación con la mejora de las técnicas, encontramos la aparición de la técnica FUE. Se trata de un procedimiento quirúrgico a través del cual se extraen unidades foliculares de la zona donde el paciente tiene pelo para ser injertados en la zona en la que se carece.

La solución en la clínica de Dr. Pelo

Las Clínicas Dr. Pelo cuentan con el mencionado tratamiento de trasplante capilar FUE entre los servicios ofertados. También ofrece otros tratamientos como el Protocolo Anagen Active Medical.

Cuando se trata de realizar tratamientos capilares, las Clínicas Dr. Pelo son una de las mejores elecciones, porque cuentan con un equipo médico con amplia formación y experiencia en tratamientos capilares, cuentan con quirófanos totalmente equipados para proporcionar la máxima seguridad al paciente, los resultados de sus trasplantes son naturales, funcionales y únicos para cada paciente y porque las consultas capilares que realizan son personalizadas y los tratamientos e injertos capilares son realizados por médicos tricólogos. Este tipo de médicos son capaces de diagnosticar y tratar una gran variedad de dolencias y trastornos del cuero cabelludo.