Tratamiento con láser PLEXR para eliminar las verrugas genitales producidas por VPH en FLG Clinic

El virus del papiloma humano, conocido por las siglas VPH, es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes a nivel mundial. La enfermedad se caracteriza por verrugas genitales o en la piel dependiendo del tipo de cepa que afecte a la persona.

Estas suelen estar asociadas a otros síntomas como prurito, sangrado, etc. Además, algunos tipos de VPH pueden causar cáncer. Por ello, es importante acudir a profesionales de la salud ante la aparición de estas. En FLG Clinic en Alicante son especialistas en el tratamiento de estas verrugas en los hombres, las cuales son removidas con el láser PLEXR.

Tratamiento con láser PLEXR para eliminar las verrugas genitales

Una parte de la población mundial con vida sexual activa se contagia con VPH y esta infección causa verrugas en las zonas húmedas de los genitales. En los hombres, estas aparecen al principio como crecimientos diminutos, blandos y húmedos rosados o grises en la cara interna y externa del prepucio, zona perianal, glande y el escroto. Después se convierten en un bulto áspero e irregular con aspecto de coliflor y aunque la mayoría no produce molestias, en ocasiones suelen estar acompañadas de prurito, sangrado en las relaciones íntimas, etc. Por eso, lo más adecuado es removerlas con láser, lo cual hacen en FLG Clinic. Los profesionales del sitio web realizan este procedimiento con el láser PLEXR, el cual es una herramienta innovadora, segura y eficaz. Esto se debe a que cuenta con un cabezal por medio del cual se aplican “disparos” en la verruga, produciendo la retracción de estas. Además, con este generador de plasma no se causa daño en el tejido circundante, no se producen cicatrices y el paciente no presentará dolor.

¿Por qué elegir FLG Clinic para tratar las verrugas genitales?

En esta clínica de Medicina Estética en Alicante tienen especialista en la urología, rama de la medicina que diagnostica y trata enfermedades del aparato urinario en ambos sexos y del aparato genital masculino. Todo esto está a cargo del Dr. Leonardo Tortolero, urólogo con muchos años de experiencia que realiza los procedimientos más innovadores para garantizar excelentes resultados. Por eso, acudir a sus profesionales es una excelente opción para aquellos que padezcan cualquier patología urinaria o del aparato genital. Los hombres que presenten lesiones sospechosas en su zona genital podrán recibir una evaluación médica integral, a través de la cual se diagnostica la enfermedad y puede ser tratada de forma oportuna. En este centro, el tratamiento de las verrugas o lesiones consiste en la mayoría de los casos en la remoción de estas mediante fulguración láser PLEXR. Este procedimiento no es invasivo, por lo que se hace de forma ambulatoria, no deja cicatrices y no produce ningún tipo de dolor, ya que utilizan anestesia tópica.

En FLG Clinic tratan las verrugas genitales producidas con VPH con el láser de PLEXR, una de las herramientas más innovadoras y efectivas del mercado actualmente. Con ella, han podido remover también otros tipos de lesiones de manera adecuada sin dejar cicatrices ni producir dolor.