TusAndamiosBarcelona dispone de servicios de alquiler de andamios Barcelona

Gran parte de los trabajos de construcción requieren el uso constante de andamios de obra y andamios de edificios, por lo que dichas estructuras deben representar y garantizar la seguridad de los trabajadores y de todo el personal de construcción.

Una opción para asegurar el cumplimiento de las normas y velar por la vida de los obreros es trabajar con el alquiler de andamios Barcelona, tubulares y colgantes eléctricos, de TusAndamiosBarcelona.

Reglamentación de Inspección Técnica de Edificaciones (ITE)

Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social y Eurostat, en el 2020 se reportaron 505.528 accidentes de trabajo en España, de los cuales 3.643 fueron graves y 634 mortales. Un 14%, aproximadamente, de estos accidentes pertenece al sector de la construcción y obra, porcentaje equivalente a más de 70.000 casos.

En esta línea, gran parte de los accidentes de obra suceden por caídas de altura y por el mal equipamiento de los andamios. Por eso, se hace relevante e indispensable que los andamios de obra y los andamios para edificios cuenten con toda la seguridad necesaria y reglamentaria para poder funcionar.

TusAndamiosBarcelona, una empresa de alquiler de andamios con una experiencia de más 10 años en el mercado, se preocupa por la seguridad e integridad de sus clientes. Por eso, además de ofrecer una gran variedad de andamios de obra y andamios para edificios, según la necesidad de la obra y su montaje y desmontaje, cumple con todos los requisitos reglamentarios por el Estado y con los criterios de la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE), para poder trabajar y ofrecer sus servicios, facilitando el trabajo de los equipos de construcción y brindando seguridad a los obreros.

TusAndamiosBarcelona ofrece alquiler de andamios

Todos los trabajos de obra, construcción o reforma de edificaciones en Cataluña pueden necesitar el alquiler, montaje y desmontaje de sus andamios de obra o andamios de edificios (ya sean tubulares o colgantes eléctricos). Para ello, los interesados pueden contactar con la compañía TusAndamiosBarcelona.

Además, la empresa garantiza a sus clientes que la inversión será productiva y no habrá gastos en productos o servicios que no utilizarán o que puedan resultar inoficiosos. Alquilando andamios de obra y andamios de edificios, no tendrán que pensar en el mantenimiento y desgaste del material de las estructuras.

Gracias al continuo trabajo en el desarrollo de productos de construcción, su versatilidad, experiencia y excelente servicio, TusAndamiosBarcelona se convierte en una de las mejores opciones para trabajos de diferentes sectores, realizados únicamente en Cataluña.