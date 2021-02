Vaser lipo acompañado de bodytite por Dr. Beltrán

Hoy en día, cualquier persona sueña con hacerse un vaser lipo acompañado de bodytite, afortunadamente, el Doctor Beltrán llegó para...

Hoy en día, cualquier persona sueña con hacerse un vaser lipo acompañado de bodytite, afortunadamente, el Doctor Beltrán llegó para hacerle la vida mucho más sencilla a estas personas. Cuidar de la apariencia física es algo que ha tomado una gran popularidad hoy en día, y así como hay personas a quienes se les hace sumamente sencillo; hay otras que no.

En estos casos, no hay nada mejor que hacerse una vaser lipo en España, pues, al tratarse de un procedimiento no invasivo, puede llegar a ser la mejor opción para aquellas personas que teman someterse a una cirugía mayor, así se ha visto en Noticias.

¿En qué consiste el procedimiento de vaser lipo acompañado de bodytite?

Para nadie es un secreto que día tras día surgen nuevos procedimientos relacionados a la belleza y a la estética, desde pequeños procedimientos como inyecciones de bótox hasta la colocación de implantes. No obstante, muchas personas aún no se atreven a dar estos grandes pasos con respecto a las cirugías.

Si se cuenta con un experto en cirugía y estética, es posible eliminar grasa corporal y dar una figura más esbelta, de manera no invasiva ni peligrosa, gracias a procedimientos como el vaser lipo acompañado de bodytite.

Ahora bien, en vista de los grandes avances que ha tenido la tecnología, cosas que antes sonaban dolorosas como la liposucción ahora pueden ser sumamente sencillas.

El vaser lipo no es más que lo último en tecnología ultrasónica, actuando como una liposucción pero a través de energía por lo que no se requiere realizar incisiones. Esto se hace generalmente para eliminar o disminuir la grasa localizada en ciertas zonas.

Por otra parte, el bodytite es el acompañante ideal, pues su función es básicamente tensar la piel cuando hay un exceso de flacidez por la pérdida de grasa. En este sentido, el vaser lipo acompañado de bodytite lo que busca es eliminar grasa localizada y tensar la piel para que ésta se vea mucho más saludable y obtener así una figura esbelta.

¿Cuáles son los beneficios de hacerse vaser lipo acompañado de bodytite?

Evidentemente, la principal intención de las personas que acuden a una clínica estética es poder obtener una mejor apariencia sin tener que someterse a procedimientos complicados. En el caso del vaser lipo y el bodytite sucede exactamente igual.

Al tratarse de procedimientos poco invasivos por utilizar energía y radiofrecuencia, la principal ventaja es que no resulta doloroso. Sin embargo, incluye muchos más beneficios.

Obtener la apariencia soñada en pocas sesiones

Cuando se habla de vaser lipo y bodytite en España es importante tener presente que una de las principales razones por la que tantas personas deciden hacerlo es porque se pueden obtener resultados notorios rápidamente. De hecho, unas pocas sesiones son suficientes para poder empezar a notar cambios de manera inmediata.

Recuperación rápida

Se trata de un procedimiento realmente rápido y sencillo, y por ello la recuperación no solo es rápida sino que también es sencilla y casi indolora. A diferencia de una liposucción convencional, con vaser lipo se pueden obtener resultados inmediatos sin cicatrices ni dolor.

Eliminar grasa localizada

Muchas personas tienen grasa localizada, y no importa cuánto ejercicio se haga o qué tan sano se coma, pues no desaparece. Por ello procedimientos estéticos no invasivos llegaron para eliminar esta grasa y los dolores de cabeza que tanto puede generar.

Con ese tratamiento, se evita la flacidez en la zona cuando se empiece a perder mucha más grasa, obteniendo así una apariencia siempre saludable.

Para aquellos interesados en realizarse este tratamiento tratamiento, existen varias clínicas del Doctor Beltrán que se indican a continuación:

En L’Albir: Boulevard de Los Músicos, 6. 03581 L’Albir (Alicante).

En Murcia: Auditorium, 2, entresuelo derecha. 30008 (Murcia).

Y en Playa San Juan: Av, Condomina, 44, Bajo, LC6. 03540 (Playa San Juan, Alicante).