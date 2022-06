Las ventajas de los capta faros fabricados por Domotics and Technology

Hoy en día, es necesario señalizar los caminos para proporcionar una mayor seguridad a los conductores tanto en las carreteras como en algunas calles o avenidas dentro de una ciudad. Los capta faros, también llamados ojos de gato o tachas para carreteras, son uno de los mejores elementos para cumplir con este objetivo.

La empresa Domotics and Technology produce este tipo de dispositivos, que son de fácil instalación mediante el uso de pegamento. Son visibles desde una distancia mayor a los 800 metros y resisten un peso de hasta 20 toneladas, por lo que continúan siendo funcionales por más que los vehículos circulen por encima de ellos.

Los capta faros tienen la función de delinear la carretera en condiciones de baja visibilidad

Estos elementos de seguridad han sido desarrollados para delinear un camino en condiciones de baja visibilidad por alguna inclemencia del tiempo o durante la noche. Para los conductores es fácil detectarlos por más que llueva y en la actualidad están considerados como un elemento de uso primario en materia de señalización visual.

Los capta faros son también llamados ojos de gato porque cuando un rayo de luz ingresa en el ojo de un gato este produce un reflejo hacia afuera, en la dirección de la fuente que lo emite. Lo mismo sucede con los capta faros y las luces de los automóviles. De esta manera, los conductores pueden identificar las condiciones del camino por más que no haya una fuente de luz disponible, más allá de las del propio coche.

En particular, los ojos de gato que fabrica y comercializa Domotics and Technology son rígidos, ofrecen un alto rendimiento, resisten a la abrasión y poseen una alta calidad reflectiva. Todas estas características son fundamentales, pero sirven de poco si la tacha no se mantiene adherida al pavimento. Por este motivo, Domotics and Technology produce capta faros con una textura especial en la cara que mantiene contacto con el suelo para garantizar un mejor agarre.

¿Para qué sirven los colores de los ojos de gato?

Estos dispositivos se fabrican en distintos colores con el objetivo de proporcionar diversos mensajes a los conductores. En este sentido, las tachas que son de color blanco indican las líneas laterales de la carretera o las marcas entre los distintos carriles. A su vez, las que reflejan una luz de color rojo significan que esa línea no debe ser cruzada.

También existen de color amarillo, que suelen emplearse para indicar la señalización de una vía de doble tránsito, y hay verdes, que por lo general, se utilizan para marcar los espacios que corresponden a los carriles bici.

Los capta faros fabricados por Domotics and Technology, comercializados en todo el mundo y en especial en Latinoamérica, permiten dotar a las carreteras, calles y avenidas de una mayor seguridad porque ofrecen un modo de señalización efectivo y duradero.