Las ventajas de contar con Clínicas Be, los especialistas en injerto capilar con más de 16 años de trayectoria

Permitiendo cubrir cicatrices o corregir problemas de densidad del cabello, el injerto capilar se establece hoy en día como un procedimiento estético de gran popularidad. Esto se debe a que los injertos capilares son tendencia entre los hombres, al incremento de la demanda y además, a la gran cantidad de personas en España que sufren de alopecia.

Persiguiendo el propósito de ofrecer resultados más naturales, centros como Clínicas Be llevan a cabo varias técnicas innovadoras de este procedimiento. Con más de 20 años de experiencia, estos especialistas en injerto capilar realizan los métodos más revolucionarios a nivel internacional, permitiendo a los pacientes obtener los mejores resultados.

Clínicas Be: Referentes nacionales en injerto capilar

El centro estético Clínicas Be se establece como un referente a nivel nacional en el injerto capilar, debido a que han sido pioneros en la implementación de las técnicas más avanzadas. Estas son las técnicas FUSS y FUE, las más populares a nivel internacional para corregir la alopecia tanto en hombres como mujeres. Con estos métodos es posible cubrir tanto zonas extensas de calvicies como pequeñas áreas. Además de esto, en Clínicas Be combinan ambos procedimientos para solucionar problemas de densidad de cabello y conseguir resultados naturales. Esto es posible debido a la suma de un excelente equipo humano y la tecnología más avanzada del mercado actual. Los cirujanos del centro tienen gran experiencia y están comprometidos en ofrecer siempre los procedimientos más efectivos y menos invasivos a través de equipos de alta calidad que permiten gran precisión en todo momento para garantizar los resultados esperados. Esto ha llevado al equipo médico de Clínicas Be a mejorar la técnica FUE convencional y a desarrollar su propia técnica llamada META FUE 3 Dual. Es un sistema para la extracción de folículos que permite realizar el procedimiento hasta en la mitad de tiempo que la técnica convencional FUE sin cicatriz, extrayendo las unidades de áreas que no poseen el código genético de calvicie, para garantizar que el pelo implantado no se vuelva a caer, y con un especial método de conservación de las unidades que son extraídas para alcanzar una supervivencia cercana al 100 %, logrando aumentar considerablemente la eficacia del injerto capilar FUE.

Equipo profesional especializado en injertos capilares

En Clínicas Be brindan una solución permanente y natural a la calvicie o alopecia con sus injertos capilares. A cada paciente se le realiza una evaluación integral en la que determinan la mejor técnica y el diseño adecuado a su caso. El diseño debe ser exclusivo y artístico para cada paciente, seleccionando los mejores folículos para obtener la máxima densidad. Clínicas Be es una compañía líder en injerto capilar en el sur de España, contando con un equipo internacional y exclusivo de injerto capilar con más de 25 profesionales y cuatro equipos que suman más de 37.000 casos de éxito realizados en sus tres clínicas propias. En todos los procedimientos que realizan, independientemente del método utilizado, los especialistas siempre son muy precisos y tienen sentido artístico para lograr que el crecimiento del nuevo cabello sea natural y con buena densidad. Esto ha permitido que más 50% de los pacientes de injerto capilar de Clínicas Be vayan recomendados por un amigo o familiar que se ha realizado el tratamiento, sea hombre o mujer.

Clínicas Be se constituye como una gran opción para las personas con calvicie, ya que buscan una solución a este problema a través de las técnicas más innovadoras del mercado.